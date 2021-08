Almería Torrecárdenas introduce platos de temporada en sus menús diarios lunes 02 de agosto de 2021 , 19:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cocina del centro hospitalario introduce en estos meses de verano el gazpacho andaluz y los garbanzos con espinacas por el potaje de acelgas y el cocido



El Servicio de Cocina del Hospital Universitario Torrecárdenas ha implantado para estos meses de verano dos platos acordes con estas fechas como el gazpacho andaluz y los garbanzos con espinacas que sustituyen en el menú para las personas ingresadas al cocido y al potaje de acelgas. Según ha explicado el jefe de Cocina, Juan Ramón Imbernón, “como todo el mundo puede suponer la seguridad alimentaria es uno de los objetivos principales de este hospital y no podemos descuidarnos en ello y también ofrecer a nuestros pacientes alimentos de calidad a los que hemos incorporado dos platos que sin duda serán más apetecibles como el gazpacho andaluz y los garbanzos con espinacas. De este modo, los sustituimos por dos platos que pueden considerarse como más contundentes y que en esta época del año pueden resultar menos atractivos para nuestros pacientes como son el cocido y el potaje de acelgas”.



“Hemos incorporado el gazpacho andaluz, con hortalizas de nuestra provincia, en puesto del potaje de acelgas, ya que éste es un plato muy adecuado para el invierno y poco apetecible en verano. Y por otro lado garbanzos con espinacas en puesto del cocido ya que se trata de un plato que se puede tomar templado y no por ello se elimina una de las legumbres tan apreciadas como es el garbanzo”, ha detallado Juan Ramón Imbernón.



El jefe de cocina del centro hospitalario almeriense ha recordado que se preparan más de 800 ingestas al día en desayuno, comida, merienda y cena. Es decir, unas unas 3.200 comidas diarias que llegaran a los pacientes del Hospital General y al Materno Infantil. En el servicio de cocina del hospital trabajan cerca de 130 personas, entre cocineros, pinches y auxiliares, divididos en tres turnos. Existe un código de noventa tipos de dieta, aunque habitualmente se hacen unas sesenta dietas distintas, además de las trituradas en geriatría o para pacientes que no pueden masticar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

