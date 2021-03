Charlas telemáticas sobre el ‘uso y abuso’ de las nuevas tecnologías en colegios de Adra

miércoles 03 de marzo de 2021 , 18:53h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Consistorio está llevando a cabo este programa de prevención, a través del cual muestran a los jóvenes los peligros que entraña el mal uso de redes sociales y videojuegos





El Ayuntamiento de Adra ha iniciado un programa de prevención con los centros educativos del municipio, sobre el ‘uso y abuso’ de las nuevas tecnologías. Debido a la situación actual de crisis sanitaria, las charlas están siendo telemáticas, y a través de ellas, el técnico municipal de la concejalía de Juventud y Servicios Sociales encargado de esta iniciativa, mediante explicaciones ilustradas con imágenes y vídeos, muestra a los jóvenes abderitanos los peligros que entraña el mal uso de las redes sociales como Instagram o Tik Tok, aplicaciones como Whatsapp, y los videojuegos.



El concejal de Juventud, Antonio Sánchez, ha destacado que “es sumamente importante que los jóvenes de nuestra ciudad conozcan los riesgos en el uso de las redes sociales y la necesidad vital de ser cuidadoso con el uso que se hacen de las herramientas en Internet”. Así, con este tipo de charlas-taller, el alumnado participante "toma conciencia de la repercusión de las acciones que realizan en el mundo digital". En el material informativo dirigido a los menores se ofrecen consejos como no dar datos personales, no chatear con desconocidos, compartir con los padres y madres las páginas que se utilizan o no hacer bromas ni insultar a través de las redes.



El contenido de estas charlas destaca las consecuencias negativas que tiene para la juventud el abuso del móvil y las adicciones a las nuevas tecnologías, además de otros peligros como son el grooming, el sexting y el ciberbullying. Las charlas son de una hora de duración aproximadamente y se están realizando tanto en centros de primaria como de secundaria. Actualmente las han recibido todos los alumnos de 5º y 6º de E.P. de los C.E.I.P. Mare Nostrum y Pedro Mena, centros adscritos a los programas autonómicos de prevención ‘Creciendo en Salud’ (centros de Educación Primaria) y ‘Forma Joven’ (centros de Educación Secundaria).