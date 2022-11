Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Cien años del "rescate de Melilla" en la Guerra del Rif lunes 28 de noviembre de 2022 , 13:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La exposición ‘Los de la Corona al rescate de Melilla 1919 - 1922’, recuerda el centenario de la imposición de la medalla militar por parte de Alfonso XIII en 1922 al batallón con motivo de los acontecimientos durante el denominado “Desastre de Anual” de 1921 El Patio de Luces de la Diputación Provincial acoge desde hoy hasta el próximo 4 de diciembre, la exposición ‘Los de la Corona al rescate de Melilla 1919 - 1922’, que se enmarca dentro de un conjunto de actos para conmemorar el centenario de la imposición de la medalla militar por parte de Alfonso XIII en 1922 al batallón almeriense perteneciente al Regimiento de Infantería la Corona nº 71 con motivo de los acontecimientos durante el denominado ‘Desastre de Anual’ de 1921 de la Guerra del Rif de Marruecos. La exposición ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación, Javier A. García, el coronel del Instituto de Historia y Cultural Militar y comisario de la exposición, Joaquín Varela y el General José Luis Sánchez Martínez. Una obra que pone en valor y ensalza el papel de este grupo de personas que fue la primera Unidad Militar en llegar a Melilla en el ‘Desastre de Anual’. Una vuelta al pasado para que todos los almerienses puedan conocer, a través de varios paneles explicativos, una historia única en la provincia. El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha destacado que “hoy es un día para estar orgulloso de lo que hicieron un grupo de almerienses hace 100 años y que además fue reconocido por el Rey Alfonso XIII. Es una muestra más de que la Diputación de Almería será siempre una gran alidada de la cultura y altavoz de todos los almerienses y los 103 municipios para seguir difundiendo el legado de nuestra historia. Invito a todos los almerienses a que se acerquen hasta aquí y revivan un momento único”. Por su parte, el comisario de la exposición, Joaquín Varela, ha manifestado que “esta gesta heroica tiene su punto culminante en la exposición que podemos ver aquí y que estará abierta al público durante toda la semana. Desde el momento de su creación, la simbiosis del regimiento de la corona con la población de Almería fue total y muestra de ello es el recibimiento que tuvieron al llegar de su expedición en 1922”. Por último, el coronel José Luis Sánchez, ha recalcado que “en esta exposición se ha plasmado todo lo necesario para dar a conocer lo que pasó hace 100 años con este regimiento, que salió de Almería y que al final de todas las acciones de combate con el objetivo de socorrer a la ciudad de Melilla, fue la única expedicionaria que obtuvo dicha recompensa”. Actos para conmemorar este centenario 28 de noviembre al 04 de diciembre: Exposición en Diputación organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra (del 28 de noviembre al 04 de diciembre). 28 de noviembre: Conferencia el 28 de noviembre a cargo de Ginés Valera, miembro del Instituto de Estudios Almerienses y experto en el historial del Regimiento La Corona. 18 de diciembre: Jura de Bandera de Personal Civil en el ‘Cable Ingles’, organizada por la Brigada de La Legión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

