Ciencias Experimentales de la UAL centra San Alberto en la Química

martes 15 de noviembre de 2022 , 17:23h

Cinco han sido los nombres propios, muy importantes para la Facultad de Ciencias Experimentales en medio de la celebración de San Alberto, su patrón. Se trata de los cuatro estudiantes que han conseguido los mejores expedientes al final de sus respectivos estudios de grado en las cuatro titulaciones que ofertadas, más la mejor nota en el TFG de Matemáticas, que se entrega gracias a un convenio con la Real Sociedad Matemática Española. Además, claro está, cabe añadir los de los especialistas invitados para ofrecer las tradiciones conferencias del programa, de alto nivel un año más y este 2022 provenientes de la rama de la Química. Como no, y gracias al Simposio de Investigación en Ciencias Experimentales, el conjunto del alumnado de la facultad ha tenido igualmente un gran protagonismo, participando masivamente en esta undécima edición del mismo.

Juan José Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, ha mostrado su satisfacción por el buen desarrollo de todo lo diseñado, dando comienzo este lunes con la inauguración de una nueva sala y con término viernes, día de entrega de premios de gran relevancia. Así lo ha explicado: “Hay tres momentos importantes, el primero el de la Sala Jorge Juan, el segundo con el gran grueso del día de San Alberto, que incluye el Simposio, la conferencia y la entrega de los reconocimientos, y el tercero será el día 18, el viernes de esta semana, con los III Premios de Investigación de San Alberto a los mejores artículos en cada ámbito”. No es solo el día concreto del patrón, sino que “noviembre entero se vive muy intenso en la facultad, porque concentramos gran parte de nuestras actividades en torno a San Alberto, como debe ser”, ha manifestado textualmente.

El protagonista de la conferencia plenaria ha sido Alberto Escarpa, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Alcalá, “de reconocido prestigio internacional”, más las charlas “relativas a aspectos que les interesa a los jóvenes investigadores, como la de Alejandro López sobre cómo desarrollar la carrera académica e investigadora en la universidad, y Rodney Thompson, sobre cómo escribir un artículo científico para que tenga ciertas garantías de salir publicado”.

Si el protagonismo del estudiantado ya está claro, más todavía queda con la celebración del Simposio, que ha sido todo un éxito de participación: “Se han desarrollado las comunicaciones flash de cinco minutos por parte de cada uno de los 24 mejores pósteres de los 138 que se han presentado, de los que también salen premiados”. Este material ha estado expuesto en el hall del Aulario IV, en cuya Sala de Grados se han realizado las sucesivas actividades. A su escenario han subido tres alumnas y dos alumnos, con los respectivos responsables de las titulaciones y con el director del TFG ganador, para recibir el diploma acreditativo y un regalo. Se trata de Lorena Asensio, Biotecnología, Jennifer Ortega, Ciencias Ambientales, Andrea Mora, Matemáticas, y Álvaro Martínez, Química, todos de la promoción 2018-2022, más David Crespo, mejor TFG en Matemáticas al unísono con la RSME: “En breve se podrá entregar también el del nuevo doble grado de Economía y Matemáticas”.

El último de ellos, David, ha mostrado su agradecimiento a la Facultad de Ciencias Experimentales y a su profesorado, “para mí el equipo humano no es de diez, es de once”, muy feliz porque el premio “supone el reconocimiento a un esfuerzo bastante grande y sobre todo a la labor de investigación, que, aunque comienza ahora, está siendo dura precisamente por eso”. Su futuro lo quiere vincular justo a la investigación, sumada la docencia, tras haber vivido “momentos duros, porque es un grado bastante exigente, si bien la experiencia en la UAL ha sido genial”.

En cuanto a Jennifer Ortega, la alumna más destacada en Ciencias Ambientales, ha reconocido estar “muy emocionada”, siendo “un honor recibir este premio”. Apasionada de la naturaleza, su futuro laboral lo vincula por ahí tras “cuatro años duros” pese a que su paso por la UAL ha sido de gran provecho: “Me llevo los conocimientos y los compañeros”. Las palabras emocionadas de Lorena Asensio han descrito su estado de ánimo: “Me siento muy feliz y contenta, sobre todo orgullosa y muy satisfecha, porque el premio es un reconocimiento a todo el esfuerzo y sacrificio que ha hecho durante estos cuatro años, no solo para graduarme como biotecnóloga, sino también para obtener buenas calificaciones”. No era su objetivo tener el mejor expediente, pero sí “exigente al máximo desde pequeña, alcanzar lo máximo, no estudiar para un 5, sino a por el 10, y así lo he conseguido”.

Su experiencia en la UAL “ha sido muy buena”, porque “los profesores me han enseñado la ciencia en sí, ya que quería ser científica, pero no sabía enfocarlo, y me han trasladado sus conocimientos y me han abierto las puertas de sus laboratorios”. Está actualmente estudiando el máster en la propia Universidad de Almería, quiere continuar con el doctorado y su futuro lo ve en la investigación, como también piensa el mejor expediente en Química, Álvaro Martínez. Andrea Mora, la más destacada en Matemáticas, ha ido por la misma línea y ha agradecido que se premie toda la dedicación que ha puesto en sus estudios”.