Cinco bandas almerienses se unen en ‘Rock and Roll por Ucrania’

viernes 01 de abril de 2022 , 17:16h

No pudo ser en el Anfiteatro de la Rambla el 17 de marzo, tampoco el 24 y las nubes y vientos de la tarde de ayer, día 31, tampoco hacían aconsejable montar los equipos al aire libre. Por ello, finalmente el evento ‘Rock and Roll por Ucrania’, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería a beneficio de la línea de trabajo que está realizando Cruz Roja en apoyo al pueblo ucraniano se trasladó al auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) que se convirtió en un escenario perfecto para una larga velada de más de tres horas de rock y sus múltiples variantes en un mensaje unificado por la paz en un conflicto, como todos, sin sentido.

Los invitados a la fiesta por la paz, que actuaron de manera altruista, fueron, por orden de intervención: Los Vinilos, Trifásico, Tru-Desert Trío, Los Summers y The Sun Rockets. Además, el evento contó con la participación de la violinista ucraniana Nadie Rudenko, que interpretó con mucha emoción el himno de su país tras la bienvenida ofrecida por el concejal de Cultura, Diego Cruz, que, en su condición de músico, también piso el escenario colaborando con un par de bandas y con su proyecto The Sun Rockets.

Los encargados de abrir la veda fueron Los Vinilos. La banda se ha convertido, desde hace ya muchos años, en una de esas formaciones que mejor recogen el espíritu del pop y rock español de los años ochenta y noventa y, en esa condición, fueron ‘a tiro hecho’ con un repertorio ganador, desde el ‘Voy a pasármelo bien’ de Hombres G, pasando por ‘Déjame’ de Los Secretos, ‘Escuela de calor’ de Radio Futura o ‘No dudaría’, de Antonio Flores, del que resonó más apropiado que nunca esa estrofa que dice “pero nunca, nunca más usar la violencia”. La tanda concluiría con las infalibles ‘En algún lugar’ de Duncan Dhu y su archiconocida melodía de teclados y el calor de ‘Chiquilla’, de Seguridad Social.

Chipo Martínez, histórico y multipremiado músico de la ciudad, fue el encargado de recoger el testigo con uno de sus numerosos proyectos, en este caso Trifásico, herederos de Teddy Boys, con Antonio Fernández a la batería y Joaquín al bajo. Su actuación contó con la intervención inicial de Diego Cruz con ‘Simply The Best’, de Tina Turner, para después continuar con un recorrido por el rock blues setentero de alta graduación como la versión en castellano de ‘Long Train Running’, el ‘Cocaine’ popularizado por Eric Clapton o la inconfundible ‘Born To Be Wild’ de Steppenwolf. Su actuación terminaría con la siempre alegre ‘Whatever you want’ de Status Quo. Con esos mimbres, imposible no agradar.

El tercer asalto era para un nuevo trío, Tru-Desert, el combo formado por tres superclase como Pike Cavalero, Mario Cobo y Pepe Lee. Rock and roll, honky tonk, rockabilly, country…. Todos los pasajes más áridos del rock sonaron en un concierto de alto voltaje, desde el arranque más contemporizado de ‘Hey Sheriff’, ‘Smoking the blues’ o ‘My misery’ y hasta la concesión más melódica y en castellano de ‘Y llegaste tú’. El ‘boogie de la barbería’ dio paso a un final más intenso, con temas como ‘Down to the corner’, la disyuntiva de ‘Right or wrong’ o ese directo ‘Love missile’.

Avanzando ya en la noche, el trío de Los Summers llevó los ritmos más veloces al escenario de la EMMA con ese pop punk de corte garajero y surfero en proporciones variables según cada canción. Aprovecharon para traer varias de las canciones de su último álbum de estudio, ‘Cometieron Un Error’, con temas como ‘Verano en Bélmez’, ‘Avance infomativo’, ‘Tu gato’, ‘Me tengo que marchar’ o ‘La bomba’. Entre ellas intercalarían texturas diversas como la melódica ‘Terrazas’ o las joviales ‘Curandero’ o ‘La casa de la playa’, para acelerar en la prte final con ‘Mike Ríos’ o ‘Despeinada’, cerrando con una oda al rock en colaboración con Diego Cruz.

El broche final lo daría precisamente el artista almeriense a la voz y guitarra acústica, acompañado de The Sun Rockets, esto es: Chipo Martínez a la guitarra eléctrica y Pepe Lee al contrabajo. Una lección de country rock fronterizo y en la línea que dibujaron grandes como Cody Kinks, Johnny Cash o incluso el propio trío temas como ‘Crazy Rhythm Roll’ o ‘Dirty Night Blues’. El tema ‘Personal Jesus’ incluiría un guiño final al riff de ‘Misirlou’ mientras que la actuación terminó, por aclamación, con un último bis en forma de un arrebatado y potente ‘Stand By Me’ de Ben E. King.

La misión estaba cumplida y el público disfrutó de tres horas largas de música en directo con un propósito solidario. Además, Cruz Roja ha habilitado una Fila 0 con una cuenta solidaria en Cajamar con el código ES81 3058 0099 06 2720001301. Concepto. Ucrania y disponible a través de la banca electrónica, telefónica, oficinas y cajeros. Todas las operaciones son gratuitas, sin comisiones.