La Biblioteca Central José María Artero alcanza 2.000 inscritos

viernes 01 de abril de 2022 , 17:12h

El mes de abril siempre ha sido especial para el mundo de la literatura porque es en esta cuarta de las doce porciones del año en el que se conmemora el Día Internacional del Libro y, en el caso de la ciudad de Almería, porque ha sido la fecha elegida, junto a los libreros, para la celebración de la Feria del Libro. Con este marco, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con su concejal Diego Cruz al frente, ha presentado esta mañana la programación de actividades para este mes que, hasta trece, se desarrollarán en la Biblioteca Central José María Artero, con cuentacuentos, bebe-cuentos, talleres y visitas guiadas, alguna de ellas teatralizadas.

En este sentido, Diego Cruz ha querido destacar que “además del medio centenar de propuestas escénicas o musicales que traemos en cada programación trimestral, desde el Área también ofrecemos una vertiente que está alejada de los focos y de los escenarios pero que para nosotros es igualmente importante. Es por ejemplo el caso de los programas educativos municipales, que hemos retomado poco a poco con la bajada de la incidencia por Covid y que tenemos previsto reactivar con fuerza para el próximo curso lectivo y también de las actividades que cada mes desarrollamos en la Biblioteca”.

En el caso de la Biblioteca Central José María Artero los datos reflejan un constante crecimiento. En los últimos cuantificados, del mes de febrero, se cosecharon un total de 1.125 préstamos, se alcanzó la cifra de 1.999 inscritos y se cuantificaron 20.921 visitantes.

En cuanto a las actividades, serán trece y constarán de cuatro cuentacuentos infantiles, uno de ellos en inglés, los días 5, 12, 19 y 29 de abril, todos ellos a las 17.30 horas y destinados a un público de 4 a 8 años. Se llaman ‘El libro bombático’, ‘Bruno y el secreto de los cuentos’, ‘Gota a Gota’ y Las jirafas no pueden bailar’, respectivamente. Habrá otros cuatro bebé-cuentos, uno de ellos en inglés, de 0 a 3 años, los días 11, 13, 26 y 27 de abril. Los dos primeros a las 11.00 horas y los dos siguientes a las 17.30 horas. Se llaman ‘Las diez gallinas – Picagallina’, ‘Colección pis pas’, ‘That’s not my bear, that’s not my monkey’ y ‘Colección miau cartón’, respectivamente.

En cuanto a los talleres, habrá tres: uno infantil y otro juvenil, que serán los días 7 y 21 de abril a las 17.30 horas, titulados ‘Mi Propio Libro Bombático’ y el segundo ‘Juegos de Mesa’; y otro para adultos, para elaborar marcapáginas textiles, el 28 de abril a las 11.30 horas.

En cuanto a las citas más especiales, por un lado, tal y como el Área también realizó en el Día Mundial del Teatro, “nos sumaremos a la celebración del Día Internacional del Libro con una actividad infantil especial que tendrá pases a las 10.30 y 12.00 horas, bajo el nombre de ‘Lunar y su orejita prodigiosa’ y que tendrá un marcado carácter inclusivo”, ha destacado Diego Cruz.

Por otro lado, habrá dos pases para una visita guiada teatralizada especial en el marco de la Feria del Libro, que será el 28 de abril, en un pase infantil a las 17.00 horas y uno para adultos a las 18.30 horas. Hay que recordar que las visitas guiadas a las bibliotecas municipales de El Alquián, Los Ángeles, Cabo de Gata o La Chanca con centros educativos se ha retomado y este mismo mes lo hará el alumnado del CEIP San Bernardo y del CEIP Juan Ramón Jiménez.

Las actividades son de inscripción gratuita hasta completar aforo y la reserva de plaza se puede realizar a través de la página web de la red de bibliotecas municipales, en el link www.bibliotecaspublicas.es/almeria.