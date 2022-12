Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Cinco detenidos por falsear el kilometraje de vehículos jueves 15 de diciembre de 2022 , 11:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La organización utilizaba herramientas electrónicas para acceder al sistema de los vehículos, intentando eludir la detección de la manipulación en las I.T.V.



Agentes de la Policía Nacional han procedido a la desarticulación de una organización criminal dedicada a la compraventa de vehículos de segunda mano, los cuales serían manipulados con sistemas electrónicos para modificar los kilómetros reales recorridos, consiguiendo así aumentar los beneficios obtenidos en su posterior venta. La investigación desarrollada por la Policía Nacional pudo determinar la existencia de una organización criminal afincada en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), que estaría utilizando una conocida web de compra venta de vehículos de segunda mano, para publicitar numerosos vehículos y contactar así con posibles compradores a los que trataría de llamar la atención por la buena relación entre los kilómetros recorridos y la antigüedad del vehículo. Las estafas cometidas entre los años 2020, 2021 y 2022, podrían superar los 150 afectados, dado que se tiene constancia que durante esos años la organización habría trasladado multitud de vehículos a una nueva Área de Inspección Técnica de Vehículos de la localidad, y que habrían sido convenientemente manipulados con diferentes sistemas electrónicos para producir el engaño en el comprador final. Cabe destacar que las manipulaciones realizadas podían disminuir los kilómetros de un vehículo desde los 700.000 kms reales recorridos, hasta los apenas 150.000 kms., pudiendo generar así graves problemas de seguridad en el resto de conductores. La organización incrementaba considerablemente los beneficios obtenidos al vender los vehículos muy por encima de su precio real de venta. La operación policial, que sigue abierta en la actualidad, ha permitido la detención de 5 varones como integrantes de la organización y la intervención de 10 vehículos manipulados o en proceso de manipulación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

