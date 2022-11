Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Cinco detenidos por defraudar más de diez millones en IVA con la construcción de invernaderos martes 15 de noviembre de 2022 , 10:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Tributaria ha realizado una operación contra el fraude de IVA en el sector de la construcción de invernaderos en la provincia de Almería que ha acabado con cinco personas detenidas y tras la cual han aflorado una cantidad defraudada de más de diez millones de euros desde 2018, según los cálculos del ente tributario. Las actuaciones, realizadas por el Área de Inspección, las unidades de auditoría informática y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se han desarrollado mediante una fase de investigación previa y cinco entradas y registros en dos domicilios de Almería capital, uno en Vícar, uno en Roquetas de Mar y otro en El Ejido. Todos los registros se han realizado coordinados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería. Según ha indicado la AEAT en una nota, la fase de investigación se centró en un grupo de asesorías, gestionadas por un mismo grupo familiar, que habrían propiciado un fraude consistente en la utilización como testaferros de un gran número de personas físicas para constituir un entramado de sociedades que facturaban de forma irregular, durante un corto periodo de tiempo, cantidades muy elevadas por supuestos trabajos de construcción de invernaderos. La investigación sitúa como principal receptor de la facturación a una sociedad mercantil de este sector, que se servía del fraude para conseguir precios "anormalmente bajos" en el mercado o que "facturaba irregularmente" a titulares de las explotaciones agrícolas que, de esta forma, conseguían disminuir el importe de sus obligaciones fiscales por IVA. En los registros se ha intervenido numerosa documentación en formato papel, dispositivos móviles y de almacenamiento de datos, así como una máquina para contar billetes. Tras las entradas, se procedió a la detención de cinco personas, dos de nacionalidad rumana, una de nacionalidad rusa y otras dos de nacionalidad española. UN TOTAL DE 40 SOCIEDADES INSTRUMENTALES ANALIZADAS Por el momento se han analizado cerca de 40 sociedades instrumentales, sin perjuicio de que aumente esa cifra. Las empresas contaban con un único socio y administrador, eran de reciente creación, no tenían antecedentes en el mercado, ni activos, y presentaban una falta absoluta de aprovisionamientos reales. Según la investigación llevada a cabo sobre través de numerosas cuentas bancarias bajo la titularidad de estas sociedades, la organización habría conseguido disponer de cantidades en efectivo cercanas a los 15 millones de euros en estos años. Por parte de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Almería se continuarán con las investigaciones, con el fin de poder determinar la identidad del resto de las personas que hayan podido intervenir en la actividad delictiva, no descartando en las próximas fechas nuevas detenciones. Esta investigación y el dispositivo llevado a cabo completa el conjunto de comprobaciones que la Agencia Tributaria viene desarrollando desde hace más de un año para regularizar la situación fiscal de los titulares de las explotaciones agrícolas que podrían haberse beneficiado en última instancia de esta trama de fraude en el IVA. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

