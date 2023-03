Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Cinco heridos en el choque entre dos turismos en la A-7 en Almería lunes 13 de marzo de 2023 , 08:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cinco personas, una de ellas un menor de 14 años, han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico entre dos turismos en la autovía A-7 en Almería capital. Así lo ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, que recibió a las 7.30 horas varios avisos de particulares que informaban de una colisión entre dos vehículos con varios heridos en el kilómetro 750 de la A-7, junto a la salida hacia Níjar en sentido Almería. El centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la empresa mantenedora de la vía, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Los sanitarios han confirmado al 112 que tres hombres de 67, 45 y 37 años, una mujer de 34 y un menor de 14 años han resultado lesionados en el accidente y han sido evacuados al hospital de Torrecárdenas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

