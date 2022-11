Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

"Cinco lobitos" llegan a Almería desde Berlín tras pasar por Málaga

sábado 19 de noviembre de 2022 , 18:25h

La sección ‘Ópera Prima’ del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ofrece este año doce ventanas muy distintas entre sí en las que asomarse a otras tantas historias y maneras de hacer cine. Dentro de esa panoplia de variedad ‘Cinco Lobitos’ ofrece a los espectadores una historia con la que es fácil que cualquiera encuentre motivos para sentirse identificado, ya que gira en torno a cómo la maternidad hace que se modifiquen las vidas y los ritmos, no solo a los progenitores, sino también a la generación anterior, a los abuelos, estableciendo nuevos roles, nuevas funciones, nuevos papeles y, ante todo, otra forma de sentir y afrontar la vida, con nuevas comprensiones e incomprensiones ante unas circunstancias nuevas.

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante, la cinta ha estado representada hoy en FICAL por Manuel Calvo, uno de sus productores, que ha compartido alguno de sus secretos y claves en la presentación en la que ha estado acompañado por la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y del director de FICAL, Enrique Iznaola.

Manuel Calvo ha rememorado que “conozco a Alauda desde que estudiábamos juntos en la escuela de cine de Madrid y siempre he estado a su lado en los proyectos previos a esta película. Siempre había dicho que el paso a largometraje también quería estar presente y aunque el primer proyecto que pensamos, que era distinto a este, lo desechamos al comienzo, con este guion sí que tuvimos claro que esta era la película que queríamos hacer y, además, tuvimos mucha suerte porque todos los actores en los que pensamos para los tres protagonistas principales se sumaron nada más leer el guion”.

La película “no es autobiográfica pero sí que cuenta con elementos que uno sabe cuando tiene reciente la maternidad”, ha explicado. Cuenta la historia de Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Además de la inmensa capacidad actoral de Laia, Susi y Ramón, al que se suma Mikel, “que sí que hicimos casting aunque sea el papel menor de los cuatro, pero lo cierto es que borda sus apariciones, al nivel de sus tres compañeros”, el secreto de lo abrumador de los papeles y su credibilidad es “ante todo por la forma de trabajar de Alauda, que ha hecho que todo todos los distintos elementos hayan funcionado a la perfección, sacando lo mejor de cada uno”.

Una de las claves, por ejemplo, es la forma de grabar las secuencias, ya que, fuera de cámara “se ensayaban escenas y líneas argumentales que no estaban en la película, ni aparecían en el guion, pero que luego sí que influían en algo que sí formaba parte del rodaje, por lo que el elenco llegaba a esas escenas habiendo vivido la situación o el origen de eso que sí aparece”. Otro de los recursos empleados reside también en que “no usamos muñecos en la película, todas las escenas están grabadas con bebés reales, con la complicación que eso supone a veces”.

La película está siendo muy reconocida a su paso por otros festivales, como lo avalan los cinco premios obtenidos en el Festival de Málaga: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Guion, Premio del Público y Premio de la Crítica, con mención especial del jurado en el Festival de Monterrey, México.

Para consultar toda la información de FICAL 2022 se puede ver a través de la web/app yosoyfical.es y en la web www.festivaldealmeria.com