FICAL refuerza su Concurso de Ópera Prima con más trabajos que nunca

martes 17 de octubre de 2023 , 12:48h

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha reforzado su Concurso Nacional de Ópera Prima con la selección de trabajos a competición más amplia de su historia. Así lo han anunciado en rueda de prensa la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el concejal de Cultura, Diego Cruz; y el director de la 22 edición de FICAL.

En total, este año se han presentado un centenar de trabajos entre documentales y ficción de los que se han elegido 13 películas debido al altísimo nivel de las óperas primas a concurso.

Almudena Morales ha explicado que “FICAL sigue siendo el referente nacional del cine emergente y de los nuevos creadores por su apuesta por el cortometraje y por las películas que suponen la primera oportunidad a los directores noveles”. Del mismo modo, ha asegurado que “esta sección ha crecido de forma exponencial, sin olvidar las raíces de FICAL que es la sección ‘Almería en Corto y este año por primera vez tenemos 13 obras seleccionadas’.

La diputada provincial ha invitado a los almerienses a participar en esta edición llenando las butacas e inundando la ciudad de la pasión por el cine que se respira en la provincia de Almería.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, ha hecho una especial puesta en valor de esta sección de FICAL, puesto que “os puedo asegurar por experiencia en los escenarios que es muy importante contar con espacios donde se presta atención a esas primeras oportunidades. Así lo hacemos en nuestra programación dando cabida a numerosos artistas noveles de la tierra, apoyando a los creadores que quieren emprender camino donde otros han sentado cátedra y han conseguido abrirse hueco. Estoy convencido de que todos los directores que serán estrellas mañana han pasado y pasarán por la Opera Prima de FICAL y espero y deseo que el público vuelva a arropar todas y cada una de las proyecciones como hace en cada edición para poder decir el día de mañana: yo estuve allí, desde los comienzos”.

Por su parte Iznaola, ha detallado el “nivel espectacular” de un certamen referente a nivel nacional y que cuenta con trabajos andaluces, almerienses y cuatro títulos dirigidos por mujeres con una temática diversa y apta para todos los públicos.

Del mismo modo, Iznaola ha detallado los nombres del Jurado de FICAL para esta sección competitiva:

Presidenta:

AITANA SANCHEZ-GIJÓN

Profesión: actriz

Vocales:

PACO CABEZAS

Profesión: director de cine

RAFAEL COBOS

Profesión: guionista y director

JUAN VICENTE CÓRDOBA

Profesión: director de cine

TONO FOLGUERA

Profesión: productor

BÁRBARA GOENAGA

Profesión: actriz

FERNANDO GUALLAR

Profesión: actor

PELÍCULAS SELECCIONADAS (13)

ÚLTIMAS VOLUNTADES

96’ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

COQUE sale de la cárcel y vuelve a su barrio. Hace amistad con sus vecinos ANDRÉS y

SONIA, una pareja de jóvenes apasionados. Pero Coque guarda un secreto: es en realidad

el padre de Andrés y se ha acercado a él para intentar recuperar su cariño, tras abandonarle

cuando era un bebé. Pero pronto descubre que ANDRÉS tiene problemas con una peligrosa

mara latina.

DIRECCIÓN Joaquín Carmona Hidalgo

GUIÓN Salvador Serrano, Helio Mira

PRODUCCIÓN Daniel E. Moncho, Alejandro Rius, Diego Rodríguez, Biopic Films, Maskeline, La Charito Films

FOTOGRAFÍA Kike González

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Coque Gordo

MONTAJE Ángel Armada

SONIDO Álvaro de Iscar

MÚSICA Carla F. Benedicto

INTERPRETES Fernando Terero, Óscar Casas, Nerea Camacho, Carlos Santos, Adriana Ozores, Salvador Serrano

Calificación por edades No recomendada para menores de 16 años

Estreno en España 30 de junio de 2023

TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE

109’ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

Sevilla, 1977. En un momento en el que la homosexualidad es delito, Reme, madre de un

adolescente aspirante a artista, descubrirá quienes son los nuevos amigos de su hijo: el

incipiente movimiento LGTBI andaluz, gestado en el seno de la Iglesia.

DIRECCIÓN Alejandro Marín

GUIÓN Carmen Garrido, Alejandro Marín

PRODUCCIÓN Carmen Garrido, Xavi Toll, Te estoy amando AIE, ESCAD Studios SL, Escandalo Films SLL, Zeta Cinema SL, Zeta Audiovisual SAU, La Pepa Films SL

FOTOGRAFÍA Andreu Ortoll

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Elisabet Gomà

MONTAJE Javier Gil

SONIDO Antonio Mejías, Fonsi Gil, Irene Rausell, Laia Casanovas

MÚSICA Nico Casal

INTERPRETES Ana Wagener, Omar Banana, La Dani, Álex de la Croix, Alba Flores, Jesús Carroza, Carmen Orellana, Lola Buzón

ALEJANDRO MARÍN

Maricón Perdido (2021) – Serie

Calificación por edades No recomendada para menores de 7 años y distintivo especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.

Estreno en España 27 de junio de 2023

TREGUA(S)

92’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

Ara y Edu son amantes desde hace una década, cuando eran una actriz y un guionista

novatos. Al margen de sus relaciones oficiales, siempre encuentran un momento para estar

juntos, un oasis en sus vidas. Ahora mismo, los dos mantienen relaciones serias. (muy

serias, en realidad) con sus respectivas parejas. Tras un año sin verse, aprovechan un

festival de cine para encontrarse. Pero ni siquiera esta tregua tan deseada está libre de las

mentiras y nostalgias de su vida real.

DIRECCIÓN Mario Hernández

GUIÓN Mario Hernández

PRODUCCIÓN Carlota Amor, Juan José Amor, Fede Pájaro, Salva Reina, Godello Entertainment, The Lobby, La Cochera Producciones

FOTOGRAFÍA Alex Bokhari

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Óscar Sempere

MONTAJE Dai Aránega

SONIDO Carlos Bonmatí

MÚSICA Fede Pájaro

INTERPRETES Bruna Cusí, Salva Reina

MARIO HERNÁNDEZ

Reina de corazones (2011) – Cortometraje

A los ojos (2015) – Cortometraje

Por Sifo (2016) – Cortometraje

Vientos del pueblo sirio (2017) – Cortometraje

Salvo el crepúsculo (2020) – Cortometraje

Calificación por edades No recomendada para menores de 12 años

Estreno en España 21 de septiembre de 2023

COMO DIOS MANDA

99’ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

Andrés Cuadrado es un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda. Se considera ante

todo una “persona como Dios manda” y da por sentado que todo responde a un orden

natural, jerárquico e inamovible.

Tras un desafortunado enfrentamiento con una compañera de trabajo, es sancionado y

trasladado a Igualdad, donde todo es nuevo para él. Allí tendrá que ponerse al día para

poder adaptarse a ese nuevo orden de las cosas

DIRECCIÓN Paz Jiménez

GUIÓN Marta Sánchez

PRODUCCIÓN Sandra Rodríguez, Como Dios manda la película AIE, Áralan Films SL, Atresmedia Cine SL

FOTOGRAFÍA Eva Díaz

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Vanesa de la Haza

MONTAJE Antonio Frutos

SONIDO Antonio Mejías

MÚSICA Miguel Rivera

INTERPRETES Leo Harlem, María Morales, Maribel Salas, Stéphanie Magnin, Julián Villagrán, Daniel Pérez Prada

Calificación por edades No recomendada para menores de 7 años

Estreno en España 2 de marzo de 2023

LAS CHICAS ESTÁN BIEN

96’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

Un grupo de chicas se junta en una casa de campo durante una semana de verano para

ensayar una obra de teatro. Mientras conviven, intercambian sus saberes sobre la amistad,

la actuación, el amor, la orfandad y la muerte; con la secreta esperanza de que

compartirnos nos hace mejores.

Las chicas están bien es un cuento de verano con princesas, caballos, sapos, un fuego, una

fiesta, un río, muchas cartas, y hasta un príncipe despistado.

DIRECCIÓN Itsaso Arana

GUIÓN Itsaso Arana

PRODUCCIÓN Jonás Trueba, Javier Lafuente, Los Ilusos Films

FOTOGRAFÍA Sara Gallego

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Laura Renau

MONTAJE Marta Velasco

SONIDO Carla Silván, Pablo Rivas Leyva

MÚSICA J.S.Bach by Keith Jarrett, Niño Josele

INTERPRETES Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero, Helena Ezquerro, Itsaso Arana

Calificación por edades Apta para todos los públicos

Estreno en España 22 de agosto de 2023

KEPLER SEXTO B

97’ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

Zai es una niña solitaria que vive con su padrastro en un barrio humilde, y su peculiar vecino Jonás, un viejo solitario, que pasa sus días refugiado en su mundo imaginario creyendo que su piso es una nave espacial, la Orión, en un planeta extraño y lejano, Kepler, y él un astronauta de la NASA.

DIRECCIÓN Alejandro Suárez Lozano

GUIÓN Alejandro Suárez Lozano, Grete Lee – Man Suárez

PRODUCCIÓN Lina Badenes, Gonzalo de Santiago, Kepler-Sexto B AIE, Turanga Films SL, Pincheforn SL, Quexito Films SL

FOTOGRAFÍA Pablo Bürmann

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Maje Tarazona

MONTAJE Perig Guinamant

SONIDO Nicolas Mas

MÚSICA Vanessa Garde

INTERPRETES Karra Elejalde, Daniela Pezzotti Moliner, Jorge Bosch, Vicente Vergara, Pablo Molinero, Ramiro Blas, Juli Mira

ALEJANDRO SUAREZ LOZANO

Hidden Soldier (2010) – Cortometraje

Carpinteros (2013) – Cortometraje

The Fisherman (2015) – Cortometraje

Calificación por edades No recomendada para menores de 12 años

Estreno en España 16 de junio de 2023

CUÁNTO ME QUEDA

80’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

El largometraje cuenta la historia de una pareja de médicos, Ángeles y Pablo, con una vida estable, que descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos. A partir de ese momento, el matrimonio intentará aprovechar el tiempo perdido, organizará el futuro del que sobrevivirá al otro y mostrará sus filias y fobias sin tapujos.

DIRECCIÓN Carolina Bassecourt

GUIÓN Marta Buchaca

PRODUCCIÓN Eduardo Campoy, Raúl Berdones, Adolfo Blanco, Pablo Jimeno, Guillermo Ríos, Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales, A Contracorriente Films

FOTOGRAFÍA Juanmi Márquez

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Jonathan García

MONTAJE Domi Parra

SONIDO Víctor del Castillo

MÚSICA Pascal Gaigne

INTERPRETES Kira Miró, Salva Reina, Antonio Pagudo, Eva Ugarte

CAROLINA BASSECOURT

Invisible (2006) – Cortometraje

Calificación por edades No recomendada para menores de 7 años

Estreno en España 2023

AMIGOS HASTA LA MUERTE

97’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

María, Nacho y Suso son tres amigos de toda la vida. Juntos han compartido muchas cosas, quizás incluso demasiadas... Y de repente, a dos de ellos les va a tocar compartir el secreto de que el otro se va a morir.

Pero antes les queda mucho por hacer: Planes, promesas, reproches, risas, reconciliaciones, recuerdos, más risas, alguna lágrima… y algo pendiente que quizás ha llegado la hora de destapar.

Los tres van a descubrir lo poco que importan ahora las cosas que parecían importantes.

DIRECCIÓN Javier Veiga

GUIÓN Javier Veiga

PRODUCCIÓN Marta Hazas, Eduardo Canto, Mauricio Ochmann, Javier Veiga, Mediolimón, Onírica Films, Undodez

FOTOGRAFÍA Miguel P. Gilaberte

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Juan Carlos Bilbao

MONTAJE Jani Madrileño

SONIDO Xavi Souto

MÚSICA Alfred Tapscott

INTERPRETES Marta Hazas, Javier Veiga, Mauricio Ochmann, Xosé A. Touriñán, David Amor, Ledicia Sola, Patricia Castillón, Luna Gallego, Óscar Allo, Nacho Nugo, Mela Casal, Fele Martínez, Xoel López

JAVIER VEIGA

¡Sálvame! (2007) – Cortometraje

¿De qué se ríen las hienas? (2011) - Cortometraje

Pequeñas coincidencias (2018-2020) – Serie TV

Calificación por edades No recomendada para menores de 12 años

Estreno en España 22 de septiembre de 2023

AMANECE

91’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

Alba y Martín emprenden un viaje hacia el sureste español. Hacen una parada en un cortijo aislado en mitad del desierto, cuya explanada está repleta de muebles y objetos a la venta, percibiendo la nostalgia por el sentimiento ya agotado.

DIRECCIÓN Juan Francisco Viruega

GUIÓN Juan Francisco Viruega

PRODUCCIÓN Joaquín Hidalgo, Juan Francisco Parrilla Viruega, Abre tu Mente SL, Amanece Audiovisual AIE

FOTOGRAFÍA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Fernando Contreras, Beatriz López Herrerías

MONTAJE Mikel Iribarren

SONIDO

MÚSICA Tagore González

INTERPRETES Aura Garrido, Iria del Rio, Isabel Ampudia, Antonio Araque, Atonio Gómiz, Rafa Jiménez, Sebastian Haro, Rebeca Sala

JUAN FRANCISCO VIRUEGA

Estocolmo (2010) – Cortometraje

Postales desde la luna (2012) – Cortometraje

Solsticio (2014) – Cortometraje

Domesticado (2018) – Cortometraje

La cicatriz (2019) - Cortometraje

Calificación por edades No recomendada para menores de 12 años

Estreno en España

UNICORNS

93’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

Isa lo tiene todo. Es inteligente, guapa y segura de sí misma. Feminista y poliamorosa, defiende su vida con pasión. Cuando Guillem le propone ser una pareja monógama, Isa no está segura de querer cambiar su vida y, ante su falta de decisión, Guillem decide romper la relación. Viviendo en un mundo de apariencias y comodidades, sus contradicciones salen a la luz y su universo se va desmoronando a golpe de ‘likes’ y juicios morales en esta telaraña en la que se han convertido las redes sociales.

DIRECCIÓN Alex Lora

GUIÓN Pilar Palomero, Álex Lora, María Mínguez, Marta Vivet

PRODUCCIÓN Jaibo Films SLNE, Inicia Films SL

FOTOGRAFÍA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

MONTAJE

SONIDO

MÚSICA Isabel Latorre

INTERPRETES Greta Fernández, Pablo Molinero

ALEX LORA

(En)terrados (2009) - Cortometraje

Odysseus´ Gambit (2011) Cortometraje

Gravity (2012) – Cortometraje

Matches (2013) - Cortometraje

Only Solomon Lee (2013) - Cortometraje

Thy Father´s Chair (2015) - Cortometraje

Parivara (2016) - Cortometraje

El cuarto reino (2019) – Cortometraje

Calificación por edades no recomendada para menores de 16 años

Estreno en España 27 de junio de 2023

20.000 ESPECIES DE ABEJAS

127’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madren Ane, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. Y sobre todo, a Ane a por fin ser honesta consiga misma.

DIRECCIÓN Estíbaliz Urresola Solaguren

GUIÓN Estibaliz Urresola Solaguren

PRODUCCIÓN Inicia Films SL, Gariza Produkzioak SL, Especies de abejas AIE

FOTOGRAFÍA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

MONTAJE

SONIDO

INTERPRETES Patricia López Arnaiz, Sofía Otero

ESTÍBALIZ URRESOLA SOLAGUREN

Adri (2013) – Cortometraje

Polvo somos (2021) – Cortometraje

Cuerdas (2022) - Cortometraje

Calificación por edades No recomendada para menores de 7 años y distintivo especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.

Estreno en España 17 de abril de 2023

SOBRE TODO DE NOCHE

109’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

Esta es la historia del encuentro de dos mujeres de cincuenta años a orillas del río Duero. Una película de cine negro con tres muertes, dos robos y una huida.

DIRECCIÓN Víctor Iriarte

GUIÓN Isa Campo, Víctor Iriarte, Andrea Queralt

PRODUCCIÓN

FOTOGRAFÍA Pablo Paloma

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

MONTAJE Ana Pfaff

SONIDO

MÚSICA Maite Arroitajauregi

INTERPRETES Lola Dueñas, Manuel Egozkue, Ana Torrent, María Vázquez

VICTOR IRIARTE

Decir adiós (2007) – Cortometraje

Calificación por edades Aun sin calificar

Estreno en España

MI SOLEDAD TIENE ALAS

98’ / COLOR / FICCIÓN / 2023 / ESPAÑA

En un barrio humilde a las afueras de Barcelona, Dan y sus dos amigos, Vio y Reno, viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios de Dan, sumergiéndolo en una espiral de violencia que le obliga a huir y pone a prueba la amistad entre los tres amigos. Empieza un viaje de descubrimiento sin retorno para Dan y Vio, donde tienen que dejar atrás los niños que fueron, cambiando sus vidas para siempre. ¿Podrán escapar de su destino por amor?

DIRECCIÓN Mario Casas

GUIÓN Mario Casas, Deborah Francois

PRODUCCIÓN Nostromo Pictures SL

FOTOGRAFÍA Edu Canet

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Núria Guardia

MONTAJE Verónica Callón

SONIDO

MÚSICA Zeltia Montes

INTERPRETES Óscar Casas, Candela González, Farid Bechara

Calificación por edades No recomendada para menores de 16 años

Estreno en España 25 de agosto de 2023