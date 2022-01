Economía Cinco puertos de Almería autorizados para capturas de pez espada con palangre jueves 27 de enero de 2022 , 07:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El desembarque podrá hacerse en las lonjas y puertos de Adra, Almería, Carboneras, Garrucha y Roquetas de Mar El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Resolución del 17 de enero de la Secretaría General de Pesca (https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1255.pdf) por la que se publica el listado de puertos designados conforme a las órdenes que regulan la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente migratorias. Así, los buques pesqueros solo podrán desembarcar capturas de pez espada del Mediterráneo, lo que incluye captura fortuita, en los puertos designados por el Ministerio de Agricultura y Pesca. La resolución establece que las capturas de pez espada, una especie que se considera altamente migratoria, solo podrá realizarse en los siguientes puertos y lonjas pesqueras y en el siguiente horario: - Lonja pesquera del puerto de Adra. De lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y la una del mediodía y de cinco a siete de la tarde. - Lonja pesquera del puerto de Almería. De lunes a viernes, entre las 7 y las 10 de la mañana y entre las 5 y las 6 de la tarde. - Puerto pesquero de Carboneras. De lunes a sábado, desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 de la tarde a once de la noche. - Lonja pesquera del puerto de Garrucha. De lunes a viernes, de cuatro a ocho de la tarde. - Lonja pesquera del puerto de Roquetas de Mar. De lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta la una y media del mediodía y sábados y domingos desde las 09:30h. a las 13:30h. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

