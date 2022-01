Opinión Cumplimos Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 27 de enero de 2022 , 08:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno de España está cumpliendo con Andalucía. Esto es un hecho irrefutable, más allá de que el Gobierno andaluz se empeñe en manipular a la opinión pública a través de las múltiples campañas de intoxicación, pagadas por todos los andaluces, a las que nos tiene acostumbrados Moreno Bonilla. Andalucía es la comunidad autónoma que más apoyo está recibiendo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como lo demuestran los 2.357 millones de euros que ha transferido el Gobierno de España a Andalucía para que pudiera hacer frente a las consecuencias del Covid o los 1.916 millones de euros del Plan de Recuperación, tras convertirse España en el primer país en recibir estos fondos europeos. Estas cifras, junto a las inversiones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de estos dos últimos años, ponen de manifiesto que el Gobierno está cumpliendo con nuestra tierra mucho más que los anteriores gobiernos del PP y que la propia Junta, abonada permanentemente a los anuncios pero no a las obras. Un ejemplo de esto lo encontramos con el AVE, donde el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el Corredor Mediterráneo, en cuyo tramo Murcia-Almería se han contratado ya más de 1.100 millones de euros, tras la reciente adjudicación del último tramo entre Lorca y Pulpí, es absolutamente claro y rotundo. Entre tanto, solo hay que mirar la cuenta de resultados del Gobierno de Moreno Bonilla en nuestra provincia, donde las obras – más allá de las que dejó avanzadas o en ejecución el anterior gobierno socialista- brillan por su ausencia. De ahí que no sea nada creíble esa impostada confrontación con el Gobierno de España a la que PP y Ciudadanos se han abonado, puesto que ni la propia Junta de Andalucía ha demostrado buena gestión y celeridad en las ayudas recibidas y tampoco compromiso alguno en las inversiones que son de su competencia. Es más, Moreno Bonilla ha llegado incluso al punto de hacer pasar por suyas inversiones del Gobierno de España, como son las anunciadas en el Consejo de Gobierno, que PP y Ciudadanos llevaron a cabo recientemente en Almería, relativas al desarrollo turístico de Níjar, El Ejido y el Levante almeriense como destinos sostenibles. Sin embargo, miren por dónde, estas ayudas corresponden a una convocatoria del Gobierno de España, que cumple con nuestra tierra también en esa materia a pesar de que el tanto quieran apuntárselo otros. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 235 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)