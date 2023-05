Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cineclub Almería se suma a las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro miércoles 10 de mayo de 2023 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la proyección de la película ‘Macbeth’ Tal y como ocurriera, por ejemplo, en la pasada edición del Festival Internacional de Jazz de Almería ‘Almerijazz’, Cineclub Almería vuelve a integrarse de manera constructiva con otras iniciativas culturales de la ciudad, en este caso con las 39ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro con la proyección, esta semana, de la película inspirada en la obra ‘Macbeth’, de William Shakespeare. La cita de esta será este jueves, 11 de mayo, en doble sesión, a las 19.00 y 21.00 horas. Se trata de una película británica de 2015 dirigida por Justin Kurzel con guion adaptado por Todd Louiso, Jacob Kostoff y Michael Lesslie. La música es de Jed Kurzel y la fotografía de Adam Arkapaw. El elenco está encabezado por Michael Fassbender, Marion Cotillard, Sean Harris y Paddy Considine, y se completa con David Thewlis, Elizabeth Debicki, Jack Reynor, David Hayman, James Michael Rankin, Barrie Martin y Ross Anderson. La cinta participó en las secciones oficiales de largometrajes en el Festival de Cannes o el Festival de Sitges y fue nominada en mejor película europea en los premiso Goya, mejor dirección artística y vestuario en Satellite Awards y hasta seis en los British Independent Film Awards. La sinopsis de este drama clásico de la obra de Shakespeare es la siguiente: es la historia de un líder guerrero, involucrado en una guerra y que se propone reconstruir la relación con su esposa. Se trata de una de las tragedias más importantes de la literatura. La venta online para todas las películas de este trimestre se encuentra en la taquilla del Apolo y en https://almeriaculturaentradas.es/. Las entradas tienen un precio de 4,50 euros, con descuento para la comunidad universitaria en la segunda sesión, en este caso solo aplicable en la compra en taquilla. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de Súper 8 Club, Joseba Añorga, la asociación Amigos de la Alcazaba, La Chica de Ayer y Tony García Gastronomía. Estas son las películas del ciclo de primavera: Jueves, 11 de mayo – Macbeth. Reino Unido. Jueves, 18 de mayo – Los reyes del mundo. Colombia. Viernes, 26 de mayo – La belleza y el dolor. Estados Unidos. Jueves, 8 de junio – El agua. España. Jueves, 15 de junio – Belle. Japón. Estas son las películas ya proyectadas: Jueves, 13 de abril – El triángulo de la tristeza. Suecia. Lunes, 17 de abril – Viaggio In Italia. Italia. Ciclo ‘Hipotenusa = a² + b²’ Jueves, 20 de abril – The quiet girl. Irlanda. Lunes, 24 de abril – Two for the road. Estados Unidos. Ciclo ‘Hipotenusa = a² + b²’ Viernes, 28 de abril – Crónica de un amor efímero. Francia. Martes, 2 de mayo – Before midnight. Estados Unidos. Ciclo ‘Hipotenusa = a² + b²’ Jueves, 4 de mayo – Rímini. Austria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Cineclub Roquetas inicia el ciclo de primavera con la proyección de ‘Tengo sueños eléctricos’