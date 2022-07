Opinión Circulación Eusebio Villanueva Más artículos de este autor Por viernes 08 de julio de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una ciudad es un organismo vivo y está en constante desarrollo. El espacio urbano es el escenario donde se produce la vida de sus ciudadanos: los desplazamientos, las relaciones sociales y comerciales, se tiran edificios y se levantan nuevos, se arreglan calles y plazas… y todo ello se hace de forma natural y continua. En estos momentos se están realizando las obras de conexión de los depósitos de la Pipa Alta con San Cristóbal, una obra excepcional que actúa en muchas partes de la ciudad y que está suponiendo una incidencia extraordinaria. En obras de estas características la planificación de los trabajos y la adopción de medidas que reduzcan las posibles molestias al mínimo son fundamentales. Todos estamos acostumbrados a pasar por una carretera en obras y a encontrarnos con señales que nos indican un recorrido alternativo, de tal modo que el que circula por el lugar tiene perfectamente indicado cómo continuar su viaje y salvar esa circunstancia excepcional. El mismo procedimiento puede utilizarse en la ciudad, de modo que cuando se corta un tramo de una calle o la calle entera, se indique el posible desvío que salve esa circunstancia y permita la continuidad de la circulación, bien indicando caminos alternativos, cambiando provisionalmente el sentido de circulación de algunas calles, colocando semáforos, etc. Una particularidad digna de estudio es circular por el Casco Histórico y centro de Almería: si no se está familiarizado, por no ser un usuario habitual, puede convertirse en una experiencia de alto riesgo propia de una película de aventuras. Los accesos al centro desde el levante se producen por Puerta Purchena y c/ Antonio Vico o por c/ General Tamayo y Gravina; las salidas por c/ Ricardos hacia El Paseo y por c/ de las Tiendas hacia Puerta Purchena. El acceso al centro desde el puerto se realiza únicamente por la c/ Real. Esta calle articula de norte a sur el Casco Histórico y es donde acaban confluyendo las entradas y salidas anteriormente mencionadas. Si cuando circulamos por esta calle tomamos las vías a su izquierda: Paseo de San Luis, Plaza Masnou o c/ Eduardo Pérez, nos dirigimos hacia la zona de la Catedral y la c/ Hospital y Pedro Jover que nos enlaza con la c/ General Luque hacia la Avenida del Mar en Pescadería. Cuando se produce algún corte de tráfico en el centro por obras u otra circunstancia, se organizan unos atascos importantes. Si algún turista ingenuo, extranjero o nacional, se le ocurre aventurarse por el centro, no es raro encontrarlo parado en una esquina con la cara desencajada, harto de haber pasado por el mismo sitio cuatro veces, con el navegador echando humo y suplicando una ayuda al primero que pase por la calle. Sería deseable que además de la señal de prohibido el paso a vehículos de más de 3.500 kg, entiéndase camiones, hubiera otra que alertara a los intrépidos “no iniciados” del riesgo que asumen. Eusebio Villanueva Arquitecto, y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería 11 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)