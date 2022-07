Opinión Invertir de verdad en la Cultura de Almería Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 10 de julio de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Uno de los lugares en donde más se está pudiendo comprobar el cambio que está suponiendo para Almería el gobierno de Juanma Moreno es en nuestra Alcazaba, el primer monumento de Almería y en uno de los más importantes de toda Andalucía. Un conjunto monumental que los almerienses hemos visto languidecer durante demasiados años, convertido en un reducto verdaderamente inexpugnable para los ciudadanos, que veían cómo la Alcazaba estaba al margen de la dinámica social almeriense. Y daré un dato que demuestra el cambio del que estoy hablando: de los 54.800 euros que la Junta invertía en el mantenimiento del monumento en los últimos gobiernos socialistas, vamos a pasar a los once millones de euros que se han destinado para darle todo el valor que merece, tal como se puede ver ya en la espectacular restauración del Muro de la Vela, que acaba de presentar a la sociedad almeriense la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. En esta visita, celebrada hace unos días, también se anunció la reforma de la Torre del Homenaje, el Aljibe Califal y el Baño de la Tropa, para seguir embelleciendo y poniendo en valor uno de los principales recursos culturales y turísticos de Almería. Pero eso no es todo. También la Consejería de Cultura va a poner en marcha un ambicioso plan de conmemoración del XXX Aniversario del Centro Andaluz de Fotografía con el que el Ayuntamiento va a colaborar de una manera activa junto a la Diputación y la Universidad, pensando no sólo en lo que han supuesto estos primeros treinta años de vida, sino sobre todo, pensando en todo lo que aún tiene que aportar y producir. En este sentido, que el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía ha supuesto un antes y un después en la atención e inversiones que recibe Almería no es una opinión interesada; es un hecho constatable. La gestión del cambio que ha comenzado a poner en marcha el Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía está suponiendo para nuestra capital y para toda nuestra provincia una atención y un respaldo nunca vistos hasta ahora y que no necesitan demasiada explicación, pues no hay ni un solo almeriense que no sea consciente del trato distante y rácano que a esta provincia ofrecieron los diferentes gobiernos del PSOE en la Junta, que a lo largo de sus 37 años de gestión acumularon con Almería una intolerable cantidad de retrasos, incumplimientos y mentiras. Pero afortunadamente esa desatención y esa desgana forman ya parte de un pasado que no queremos que vuelva. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 278 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)