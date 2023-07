Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cisne negro PNV

viernes 07 de julio de 2023 , 01:37h

El PIB vasco, que era del 7% en relación con el de España, ha bajado al 6%. La industria vasca parece estancada. Bildu lidera la intención de voto. Y el PNV, liderado por los mismos desde hace años, Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar, Aitor Esteban y otros, sigue con sus pactos en Madrid. Desde la presidencia autonómica, no ampliaron horizontes allende fronteras y solo aparece lo que da Madrid. Mientras, elecciones convocadas, el PP primero en encuestas y, ¡ayayay!, la sospecha de lo que pueda hacer el inquilino de la Moncloa para seguir en ella, como sea.

Con este panorama, tribuna Nueva Economía Fórum para el presidente del PNV presentando a su portavoz en el Congreso de los Diputados. Las encuestas predicen cambio. El gobierno PSOE-UP expectante. Un candidato socialista se duele, preocupado, del ‘buscaros las castañas como podaís’ que sugieren en Ferraz. Escepticismo. Cada uno a lo suyo. El PP busca a VOX para gobernar autonomias y ayuntamientos. VOX se deja querer. El PSOE empuja a Sumar hacia la izquierda. Sumar busca un sitio que no encuentra. Y los otros, ‘indepes’ que conoce todo el mundo, atípicos conocidos solo en su casa y los estrámboticos con sus señas de entidad e identidad, a lo que salga.

El PNV es conocido en esta plaza, empezó Ortuzar. Habilidad y músculo, llevamos 105 años aquí. Está definido en el nombre. Creemos una nación en colaboración con otras. En la empresa, trabajadores y empresarios, para crear riqueza. Buscamos acuerdos en proyecto abierto. Pioneros en gobiernos de coalición. Trayectoria para bien. Reformas en el estado español en la proxíma legislatura. Ésto no da más de sí y hay que abrir debate. Descontentos por cómo se reparten los fondos europeos. Es lo que ha dicho Aitor Esteban y está en el Diario de Sesiones. Voz con sentido institucional convertido en hombre de estado. Ha cantado las verdades del barquero. Objeto Euskadi. Orgullosos de personas como Aitor. Ha sido y seguirá siendo la voz PNV en Madrid, remató.

“Cuántas estrellas fugaces y partidos que han desaparecido” - tomó el relevo Esteban -. 105 años aquí, a favor de todos. Época convulsa. Peligro de desapego del ciudadano a la política. Dos partidos anclados en el bipartidismo deberán cambiar. Intentan empujar a adversarios a los extremos. Preocupa que la ultraderecha entre en las instituciones. Aquí, Núñez, el señor Núñez, se ha pasado de la raya. La prioridad es mantener fuera a la ultraderecha. Politica de Estado, mejor hoy que desde lejos. El rio revuelto no es mejor para el PNV, que necesita interlocución en Madrid. Tratar la reindustrialización. La vicepresidenta económica ha sido un embudo. Sistema público de pensiones. Eutanasia. Elecciones y ocurrencias. Política fiscal. Cansado de que en Madrid se utilice lo vasco. Ayuso, candidata, llamó racista al PNV. El estado tiene un problema con Cataluña y Euskadi. El PP hace el avestruz. Sánchez rompe moldes. Pero el PNV ha salvado leyes. Necesidad de que haya alguien al otro lado del teléfono. El acuerdo es una nación diferenciada. No somos una comunidad más. Se quiera o no, Europa es una oportunidad a largo plazo Competencias exclusivas de las Comunidades autónomas. La pasada legislatura fue difícil. La oblilgación politica era armar el puzle, no volver a tirar los dados. Los socios parlamentarios querían su programa pero no podían. La convocatoria electoral sorprendió hasta al PSOE. “Ha convocado”, me dijeron. “Es capaz”, contesté. Lo afrontaremos como podamos. La política son acuerdos. Prioridades PNV en la próxima legislatura: Defensa bienestar de ciudadanía vasca. Autogobierno. Mejorar la economía. No regresión. La sociedad vasca es diferente a la española. El PNV ha evolucionado con la sociedad vasca. Votamos la ley del Sí es sí. Hubo empecinamiento de la ministra, y el PSOE corrigió tarde. Esa ley en conjunto es correcta. ‘No sé qué va a pasar’ en elecciones. Queda mucho partido. Dependerá de que alguien meta la pata. O que salga un cisne negro. Bildu sube o baja, pero el PNV sigue.

Llegada AVE, acordada en el gobierno Rajoy, y retraso que pasó sin ver ni repartir culpas PNV-Sánchez. Energía fotovoltaica, sin detalle. Sindicatos a favor de Bildu, no entiende por qué un sindicado presume de conflictos. Jefe del Estado inviolable, no para cuestiones personales. Rechazo europeo a la inmunidad independentista, venganza. Bloque de esperanza Bildu: Tenemos programa propio, otros pretenden ser muletas. Mujeres en política. No pide el voto, no ha empezado la campaña.

Al acabar, para el recuerdo, vista a lo improbable. Buscando empatia: Cuello largo. Puente. ‘No sé qué va a pasar’. Queda mucho partido. Dependerá de que alguien meta la pata. O que salga un cisne negro.

En definitiva, cautela por lo que pueda hacer Sánchez antes de las elecciones desde el Gobierno si se ve fuera del próximo; y cisne negro PNV.