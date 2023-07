Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) 23J El voto útil y Ciudadanos Vicente García Egea Más artículos de este autor Por viernes 07 de julio de 2023 , 01:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Hoy Viernes día 7, comienza la campaña electoral del 23J que finalizará con la jornada de reflexión el día 22. Hasta ahora la precampaña ha estado marcada por algunos “mantras”, sin entrar o entrando muy levemente en las cuestiones programáticas y mucho menos en el diseño de país de una forma seria. Ha girado sobre todo en torno al “sanchismo”, creando una imagen de marca perversa por un lado o generando contenido positivo a la misma, por el otro. VOX y PP tomaron la iniciativa “antisanchista”, y el PSOE ha pasado al contraataque con un despliegue mediático tremendo, la estrategia socialista ha sido lanzada por Rodríguez Zapatero y continuada por el Presidente y candidato. En la siempre controvertida encuesta del CIS del miércoles, hay un dato muy importante, aproximadamente el 65% de los encuestados opina que Feijóo será presidente, en cambio solamente el 20% visualiza presidente a Sánchez. Esta es la batalla que está planteando ahora mismo el PSOE, evitar que el voto estratégico derivado de este porcentaje favorable al PP ( voto útil, voto condicionado, voto supeditado), suponga una fuga excesiva de votantes del PSOE al PP.. Por otro lado el CIS cifra los indecisos en un 31%, de estos el 36,4% afirma que no sabe si votar al PSOE o a Sumar, el 16,5% duda entre PP y Vox, y el 10,7% afirma que no sabe si votar al PSOE o al PP.. En este segmento está mejor posicionado el PSOE, pues para conformar gobierno tanto PP como PSOE deben contar con su socio preferente, por lo tanto deben tener la habilidad de darle espacio político. La batalla del tercer puesto entre VOX y SUMAR, es clave, pues el cuarto puesto está muy penalizado debido a nuestra ley electoral. Quisiera profundizar y reflexionar en este asunto, damos por descontado que el socio preferente y necesario del PSOE será SUMAR, de hecho el Presidente no lo ha escondido en ningún momento y por otro lado que el socio necesario y preferente del PP, será VOX, en este caso sí le está costando más, generando confusión con los pactos autonómicos, sobre todo Extremadura y Murcia. Detengámonos un momento, salgamos de las encuestas y cálculos electorales, tanto VOX como SUMAR, no son partidos de centro, no son partidos liberales, son partidos de marcada personalidad ideológica contrapuesta. Mientras PP y PSOE, son partidos que podemos definir “catch all”, más pragmáticos, con mayor vocación a ser centrados y parcialmente liberales aunque en diferente graduación según el tema, social o económico. En este contexto echo de menos a CIUDADANOS, claro evidentemente es mi partido, parece obvio que lo eche de menos, pero estos meses que estoy alejado de la primera linea política, creo que puedo observar y analizar, de forma más objetiva el panorama político. La presencia de CIUDADANOS, daría la posibilidad de introducir un factor que no existe en estos comicios electorales, el pacto de PSOE o PP, con un partido, este sí, inequívocamente de centro, pragmático y liberal en todos los sentidos, podemos decir que el único partido liberal integral del mapa político español. Ya sé que CIUDADANOS tuvo la oportunidad en 2019 y no asumió el papel que en mi opinión, había determinado la mayoría de los españoles. Un error ante el que no vale ningún tipo de excusa y que todavía estamos pagando en resultados electorales. Y también sé que nunca, la falta de utilidad puede ser la imagen de marca de un partido político. No tengo duda que mi partido, ha aprendido esta lección, la utilidad y la vocación de conformar gobiernos es esencial y estas deben ser las premisas de funcionamiento de un partido como Ciudadanos, partido de centro, liberal y reformista. Espero que en el futuro estén claros estos preceptos , tras este periodo de reflexión sin comparecencia electoral, que la dirección de CS ha determinado, debo decir que es una decisión que no comparto, junto a muchos miembros de mi partido. CIUDADANOS sería el factor necesario y suficiente para conformar un gobierno enfocado hacia el liberalismo y la centralidad, el rumbo que merecemos, necesitamos y debemos exigir los españoles. En estas elecciones ME FALTA CIUADANOS, sin duda sería el VOTO ÚTIL. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Vicente García Egea 9 artículos Todos los firmantes