Ciudadanos apoyará al PP en Dalías para investir a Lirola

miércoles 29 de junio de 2022 , 18:45h

Ciudadanos (Cs) Dalías formará parte del equipo de Gobierno de Dalías tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular y que se ha rubricado esta misma tarde entre ambas formaciones. De esta manera, la portavoz liberal en el Consistorio daliense, María de Ambrox López, asume la tenencia de Alcaldía y será también la concejala del área de Asuntos Sociales. “Ante el caos en el que estaba sumido ya el Ayuntamiento y la falta de acuerdos, como siempre, Ciudadanos vuelve a demostrar su moderación y pragmatismo. Por encima de cualquier interés, está la estabilidad de nuestros vecinos y esto es lo que hemos querido ofrecer con este acuerdo”, ha subrayado la ya primer teniente de Alcaldía de Dalías.

“Estabilidad y progreso. Ese es el espíritu que no has animado a dialogar durante estas semanas tras una situación que no hemos generado nosotros”, ha puntualizado. De esta manera, para María de Ambrox López “ahora toca trabajar y escuchar a nuestros dalienses”. “Tenemos que analizar profundamente las prioridades de la localidad y afrontarlas de manera inmediata. Prima el interés de Dalías por encima de cualquier sigla”. Junto a ello, la portavoz de Cs en este Ayuntamiento ha dejado claro que “queremos que sea el mandato del consenso, un periodo de progreso, estable y participativo, una etapa en la que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo vean reflejado en su día a día el fruto de una buena gestión, con entendimiento y trabajo en equipo”. Precisamente, en este acuerdo ambas formaciones se comprometen a “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en coherencia con la defensa de estos”, comprometiéndose a trabajar con las administraciones públicas para conseguir los proyectos y actuaciones necesarias.

Así, entre las prioridades que se han estipulado en este acuerdo destacan atender los servicios públicos, la limpieza de calles y jardines, la transparencia, la supresión progresiva de trabas administrativas, la atención de los vecinos y “acercar el equipo de Gobierno al pueblo”. “Queremos recuperar la confianza de los dalienses en esta institución”. Un acuerdo que ha estado en todo momento respaldado y avalada por la coordinación de Ciudadanos en la provincia de Almería, liderada por Rafael Burgos, para quien "una vez más, Cs vuelve a ser pieza clave en una administración que requiere de estabilidad y tranquilidad para sacar adelante propuestas que dinamicen la actividad económica, social y cultural de su municipio". El próximo viernes, 1 de julio, se celebrará rl pleno para ratificar este nuevo equipo fe Gobierno de Dalías.