Ciudadanos El Ejido logra que la Corporación inste al Gobierno central para actuar Balerma y Guardias Viejas

Vargas: “Ha sido una iniciativa de mi grupo municipal, pero, finalmente, se ha presentado de forma conjunta, porque en esta situación lo que prima es la gravedad de la situación que existe en el litoral de estos núcleos y no las ideologías”







Ciudadanos El Ejido ha logrado que la Corporación municipal inste en bloque al Gobierno para actuar de forma urgente en las playas de Balerma y Guardias Viejas. “Se trata de una iniciativa que presentó mi grupo municipal, pero, finalmente, se ha presentado de forma conjunta, porque en esta situación lo que prima es la gravedad de la situación que existe en e litoral de estos núcleos y no las ideologías”, ha afirmado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento ejidense, Cecilio Vargas. Es decir, ha sido una moción institucional para que el Ejecutivo de España solucione la regresión tan dañina y perjudicial que están sufriendo estas playas.



Vargas ha argumentado la motivación de esta propuesta en la que prevalece la protección de la costa ejidense, especialmente en Balerma y Guardias Viejas, “dos núcleos que forman parte de nuestro atractivo turístico y de nuestro tejido económico”. Sin embargo, los vecinos están siendo testigos desde hace años de la degeneración existente, “algo que ya es un problema crónico”. El edil naranja ha recordado que las únicas actuaciones que se han ejecutado por parte del Ejecutivo central hasta ahora han estado centradas en la aportación de arena cuando se acerca la época estival. “No obstante, esto es una solución temporal, lo que podríamos denominar un parche puntual, ya que no resuelve los graves problemas que están sufriendo estas zonas, especialmente desde la construcción de los espigones de Balanegra en diciembre de 2015. La zona de Las Cuevecillas ya es de riesgo extremo y la agricultura se verá afectada también”. “No entiendo que haya esta regresión tan grave y no se haga nada de una forma definitiva ya. Hay que darle un impulso serio”, ha aseverado Vargas



Desde entonces, según el grupo municipal de Cs El Ejido, se ha podido comprobar las variaciones significativas que se han generado en varios tramos, en los que en los últimos cinco años se ha producido un retroceso de la línea de costa de más 25 metros, “es evidente que la playa se ha visto reducida de forma considerable”. “Por ello, la Administración General del Estado debe declarar esta situación de regresión como grave y más si no se puede recuperar el estado anterior por el avance de los procesos naturales”.



El portavoz de Cs en este Consistorio ha subrayado que “somos conscientes de que el Ayuntamiento ya solicitó en 2020 la declaración de ‘Reversión Grave de la Costa’, pero la situación sigue en el mismo estado. Tienen que aplicar soluciones concluyentes, no transitorias”. Para Vargas, esto incide aún más en la crisis “que ya están soportando los empresarios hosteleros y comerciantes de la zona como consecuencia de la pandemia. Si no llegan actuaciones urgentes y firmes, la situación empeorará aún mucho más para ellos, ya que perderían un recurso tan importante como es la playa. No podemos esperar más”.





Por ello, desde la formación naranja han valorado este paso unánime que ha dado la corporación ejidense, en la que “hemos sido un bloque” para sacar esta iniciativa adelante. Así, además de instar al Gobierno de España a declarar los la emergencia de las obras en estos tramos, se le ha reclamado la adopción de medidas de urgencia transitorias de cara a la temporada de verano, a la espera de la solución estructural y definitiva que vendrá determinada por la Estrategia de Protección de la Costa. El objetivo es fijar la arena y no perjudicar más al sector del Turismo, que ya se ha visto gravemente afectado pro la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19.