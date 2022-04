Ciudadanos reclama el acta de su ya exportavoz en Roquetas

lunes 18 de abril de 2022 , 12:50h

“El señor Pepe Montoya debe entregar el acta y asumir que es otro tránsfuga de Ciudadanos en Roquetas de Mar”. Así lo ha aseverado el coordinador de Cs en la provincia de Almería y portavoz de la formación liberal, Rafael Burgos, tras conocer la decisión del ya ex edil de Cs en el Ayuntamiento roquetero. “Hay que tener la suficiente catadura moral para actuar en consecuencia y ser coherente con el mensaje que uno ha ido predicando constantemente. No puedes hablar de tránsfugas cuando haces lo mismo”, ha puntualizado Burgos. Además, le ha pedido al ya al ex edil liberal “que deje de mentir y de hablar de injerencias. Nadie impuso nada y si no estaba de acuerdo con los planteamientos que se acordaban desde el partido podía haber abandonado antes el proyecto”. Junto a ello, le recuerda que en su día ejerció como secretario de organización de Cs en la provincia de Almería, “ahí no había quejas ni cosas mal hechas. Ahí todo estaba bien para el señor Montoya”.

Para Burgos no debe “primar el cinismo para justificar tus intenciones. Hay que ser claro y transparente. Y, sobre todo, debería decirles a los ciudadanos si ese partido que va a montar tiene relación con el que también ha anunciado ya Diego Ortega en una entrevista en un medio de comunicación almeriense”. El portavoz de Ciudadanos en la provincia de Almería ha lamentado “las formas y el mensaje”. “Si no te gusta el proyecto que elegiste libremente en su día y con el que políticamente has encontrado hueco, lo dejas con elegancia e, insisto, con coherencia. Ha hecho lo mismo que en su día hizo Lourdes García Garzón y a la que tanto Montoya atacó constantemente en sus intervenciones plenarias”, ha lamentado Burgos, quien, por último, ha añadido que “deseamos que se pueda dedicar ahora con más tiempo a los problemas que verdaderamente atañen a los roqueteros, porque hasta estos días el no estar liberado como concejal en el Ayuntamiento ha sido su principal escollo para trabajar más junto a los ciudadanos de este municipio”.