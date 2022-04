Capital Ciudadanos retira una moción en apoyo al sector agrícola al quedarse solo viernes 22 de abril de 2022 , 07:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería ha elevado a debate en pleno la situación actual que está “padeciendo” la agricultura almeriense. De esta manera, ha defendido en esta sesión plenaria que se inste al Gobierno de Sánchez a mejorar la negociación sobre los ecoesquemas y la PAC. En su defensa, Ciudadanos ha pedido al Ejecutivo central que no entre en España ningún producto agroalimentario que no cumpla con las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias y sociolaborales “con las que cumplen nuestros agricultores”. “Hay que llevar a cabo un liderazgo serio y responsable”, ha subrayado el dirigente liberal. En esta moción, se ha pedido una bajada de impuestos para los jóvenes agricultores que, en esta área productiva, se considera hasta los 40 años. “Reclamamos que se aplique una tarifa plana reducida con una cuota de 50 euros para los autónomos que desempeñen su actividad en este sector y en el ganadero y que también sean menores de 40 años”, ha descrito Cazorla. No obstante, “viendo las excusas que todos estaban poniendo, incluso el PP, que respaldó una iniciativa similar en el Parlamento de Andalucía”, este Grupo Municipal ha optado por retirar la moción de la votación. “Los agricultores no se merecen este rechazo”. Por distintas razones unos y otros, la moción de Ciudadanos careció de respaldos, por lo que su portavoz decidió retirarla en el último momento para que no fuese votada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

