Capital Ampliar El caso de la Mercería Mary Cruz acaba a gritos en el pleno jueves 21 de abril de 2022 , 21:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Grupo Municipal de Cs defiende el cumplimiento de los acuerdos que se ratificaron en diciembre de 2018 para indemnizar a los afectados, sin embargo, el equipo de Gobierno ha rehusado actuar El caso de la Mercería Mary Cruz ha acabado a gritos en el pleno municipal, hasta el punto de que el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, ha tenido que suspender la sesión unos minutos para que se calmasen los afectados, Rafael Montoya y familia, a quienes no expulsó del salón a pesar de su comportamiento. El asunto había vuelto a ser llevado a pleno por Ciudadanos, cuyo portavoz, Miguel Cazorla ha lamentado “la falta de sensibilidad, empatía y la desidia que han vuelto a mostrar” desde el equipo de Gobierno. Hay que recordar que la historia se remonta a hace casi 30 años, cuando por orden municipal fue desalojado el local, y los enseres trasladados y custodiados por el Ayuntamiento. Años después, cuando fueron a recoger sus enseres, éstos habían desaparecido en gran medida, y aunque el tema acabó en los juzgados, la sentencia indicaba por un lado que debían darles todo, y por otro, que tenían que ser indemnizados, algo que ha día de hoy no ha ocurrido. Cazorla llegó impulsar una comisión especial municipal para investigar este asunto, y allí se determinó que había que alcanzar un acuerdo, lo que tampoco ha ocurrido, siendo 3.000 euros lo que ha llegado a ofrecer el Consistorio. Al escuchar esto, desde su asiento entre el público, Montoya se ha puesto a gritar anunciando querellas y demandas contra todo el mundo, hablando de corrupción... mientras el alcalde le pedía que se calmara, a lo que no atendía el expolicía, que seguía con insultos y amenazas, pese a lo cual no se ordenó su desalojo del salón de plenos. Cazorla, ha vuelto a poner sobre la mesa este asunto que ha calificado de “amargo y doloroso”. “El Ayuntamiento ha decidido alargar el sufrimiento y la agonía de esta familia”, ha aseverado. “Se han vuelto a negar a cumplir un acuerdo plenario de diciembre de 2018 que ellos mismos votaron, que contó con el respaldo unánime de la corporación, sin dar una explicación coherente y convincente”. “Y, como siempre, con la ayuda y el respaldo de su concejal ‘muletilla’, el señor Pérez de la Blanca que, pese a decir que desconocía el caso, se ha despreocupado por completo de tener esa información por parte de los afectados”, ha aseverado Cazorla. Durante su exposición, el edil liberal ha puesto el foco en los cerca “de 30 años” que lleva “esta familia aguantando litigios, resoluciones y desaires de la administración pública”. Pese a todo, Cazorla ha recordado que existe una sentencia de un juez en la que se determinaba que los enseres de los afectados, los que tenían en su mercería, “tenían que ser custodiados por este Ayuntamiento”. “Sin embargo, cuando fueron a recoger sus cosas, no había nada. No les devolvieron nada”. “No se trataba de un conjunto de botones, como se ha dicho con total frialdad en una tertulia de la televisión pública de Almería, sin piedad y con una falta de respeto tremenda”, ha recalcado el portavoz de Cs en este Consistorio, aclarando que “hay negligencia por parte de esta casa y la respuesta de este equipo de Gobierno y su concejal de apoyo es que se vayan a la Justicia otra vez. Es decir, se acordó dar respuesta en 30 días, determinar la indemnización y dar una respuesta, pero ahora dan un paso hacia atrás”. El dirigente liberal ha hecho hincapié: “El Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios acuerdos resolutivos. Esta es la manera de proceder del PP en este Consistorio. Han perdido una oportunidad de oro para zanjar un asunto que judicialmente nos puede costar tres veces más de lo que hubiese costado llegando a un acuerdo. “Este Ayuntamiento no escarmienta con sus procesos judiciales. Están cometiendo un grave error. Se están equivocando”, ha ahondado Cazorla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.