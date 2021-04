Ciudadanos ve "inconcebible que Almería siga a la cola andaluza" en renovables

El portavoz provincial de Ciudadanos en Diputación desvela que del total de potencia renovable generada en Andalucía, Almería solo aporta el 9,28 por ciento, es decir, 752 MW de los 8.103 MW producidos en toda la comunidad





“Es inconcebible que Almería siga a la cola andaluza en generación eléctrica con renovables”, valoración que ha realizado el portavoz provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería, Rafael Burgos, tras analizar el Informe Anual de Infraestructuras Energéticas, publicado por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE). Concretamente, el diputado de Cs ha detallado que del total de potencia renovable generada en Andalucía, Almería sólo contribuye con el 9,28 por ciento, es decir, 752 MW de los 8.103 MW producidos en toda la comunidad.



Según estos datos, “si establecemos un ranking provincial de producción eléctrica renovable, Almería ocupa el penúltimo lugar tan sólo seguida por Jaén”, ha lamentado Rafael Burgos. En este sentido, el portavoz provincial de la formación naranja ha explicado que “la posición ventajosa de nuestra provincia por sus condicionantes climáticos y orográficos o por la experiencia y el conocimiento sobre las energías limpias, no se traduce en números como los de Sevilla que, en 2020, generó un total de 2.040 MW o Cádiz con 1.642 MW”.



En palabras de Burgos: “Es curioso que contemos con la Plataforma Solar de Tabernas, uno de los centros de investigación más importantes a nivel mundial y que, en cambio, no produzcamos ni un MW con tecnología termosolar”. De igual modo ha criticado que “no esté en funcionamiento la única instalación de España de gasificación de residuos de invernadero, situada en Almería y con una capacidad de 1,7 MW”.



En base al Informe de Infraestructuras Energéticas de la AAE, el portavoz provincial de Ciudadanos también ha destacado que existen otros datos positivos como “el crecimiento exponencial en fotovoltaica pasando de 87,54 MW en 2019, a los 228,62 MW producidos en Almería durante el año 2020”. El diputado provincial de Cs también ha puesto en valor “la ampliación del vertedero de Gádor que ha permitido aumentar en 0,62 MW la generación de energía eléctrica a partir del gas de vertedero”. Es decir, Almería ha pasado de producir 1,43 MW de biogás en 2019 a 2,05 MW en el ejercicio de 2020.



“Causas económicas y medioambientales nos empujan hacia una inevitable y necesaria adaptación de la economía hacia un modelo energético basado en energías renovables y con cero emisiones de carbono”, ha argumentado Rafael Burgos, enfatizando que “las administraciones debemos implicarnos, a todos los niveles, para conseguir una transición justa y realista hacia la reconversión”.



En este contexto, según el portavoz del grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación: “Almería no puede permanecer ajena ante esta realidad, por ello, es el momento de aunar voluntades y defender la implantación de infraestructuras energéticas que fomenten el desarrollo económico de nuestra provincia”. Asimismo, Rafael Burgos ha insistido en que “la provincia tiene todos los condicionantes para ser un referente en renovables creando un tejido empresarial generador de empleo en aquellas zonas que más lo necesitan como, por ejemplo, las localidades del interior afectadas por la despoblación”, ha concluido el diputado de la formación naranja.