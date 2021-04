Roquetas reclamará al Estado que le devuelva los terrenos cedidos para la Comisaría

martes 06 de abril de 2021 , 19:27h

La resolución informa a Interior de que se suspenderá “inmediatamente” el expediente en caso de que “asuma el compromiso de construir la Comisaría”





Tras haberse cumplido 15 años desde que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar cediera al Ministerio del Interior un solar de más de dos mil metros cuadrados para la construcción de la Comisaría de Policía Nacional, para la que la administración local llegó incluso a redactar un proyecto, el Área de Patrimonio municipal ha incoado expediente de reversión de este bien, mientras no exista compromiso expreso de que la construcción se va a realizar.



En concreto, la resolución de incoación de expediente establece que se solicita a reversión por incumplimiento de la cesionaria de las condiciones impuestas en el acuerdo de cesión, al haber transcurrido 15 años sin que se haya destinado el solar al objeto del acuerdo, el triple del plazo acordado, cinco años, y especifica la designación de quince días para que el Ministerio presente alegaciones a la reversión. Es más, se hace saber al Ministerio que “bastará escrito asumiendo el compromiso de construir la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Roquetas de Mar, para suspender, inmediatamente, el presente expediente de reversión”.



En el caso de que la construcción de la Comisaría siga sin entrar en los planes del Ministerio a corto o medio plazo, tal como apunta el hecho de que no se encuentre en el Plan de Infraestructuras 2021-2025, el Ayuntamiento considera que no se debe demorar más la recuperación de un patrimonio que pertenece a todos los roqueteros, “y es deber de la administración local velar por ese patrimonio”.



El expediente del que se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno recuerda asimismo que en abril de 2018 se aprobó en pleno el Protocolo de actuaciones entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento para la ubicación de las dependencias del cuartel de la Guardia Civil e incremento de efectivos”, en el que se determinó la devolución del solar objeto de la incoación y que se encuentra ubicado en el sector 18 del Plan General de Ordenación Urbana.



“Tal como hemos defendido una y otra vez, el objetivo de este alcalde y de este equipo de Gobierno es que Roquetas de Mar cuente con la mejor seguridad posible, sea con el cuerpo que sea y así lo hemos demostrado a lo largo de los años, con la cesión de este solar, la redacción del proyecto para construir la comisaría y la cesión de un edificio terminado para cuartel. Nos volvemos a poner a disposición del Ministerio para acelerar el traslado de la Guardia Civil y para suspender este expediente en caso de que así lo soliciten o proceder a la reversión, tal como los distintos acuerdos establecen. Siempre mirando únicamente en el bien de los roqueteros”, afirma el alcalde, Gabriel Amat.