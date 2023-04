Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Claves históricas del nuevo enfrentamiento entre Israel y Palestina Aixa Almagro Más artículos de este autor Por domingo 09 de abril de 2023 , 10:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escalada de violencia entre Israel y la Franja de Gaza, que ha dejado decenas de muertos y centenares de heridos en ambos bandos, tiene sus raíces en un conflicto que dura más de un siglo. ¿Qué factores históricos explican el origen y la persistencia de esta disputa? 1. El reclamo por la tierra: Desde finales del siglo XIX, el movimiento sionista impulsó la migración de judíos a Palestina, entonces bajo dominio otomano y luego británico, con el objetivo de crear un Estado judío en su tierra ancestral, auque lo de ancestral quizá sea lo de menos, puesto que tras la Segunda Guerra Mundial también pensaron en establecer un Estado judio en la Patagonia argentina. Los árabes palestinos, que habitaban el territorio desde hacía siglos, se opusieron a este proyecto y reclamaron su derecho a la autodeterminación tras serle impuesto un nuevo status quo. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la ONU aprobó en 1947 un plan de partición que dividía Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron y estalló una guerra que terminó con la creación de Israel en 1948 y el desplazamiento de unos 700.000 palestinos. Los judíos se quedaron son sus propiedades, desde tierras a viviendas, con todo. Al tiempo, impulsaron una política de asentamientos, de tal modo que allá donde antes vivían palestinos, ahora se ocupaba con judios. 2. El estatus de Jerusalén: La ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes es uno de los puntos más sensibles y complejos del conflicto. En 1948, Jerusalén quedó dividida entre el sector occidental, controlado por Israel, y el oriental, anexado por Jordania. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este y Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días y comenzó a construir asentamientos judíos en esos territorios. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como la capital de su futuro Estado, pero Israel considera toda la ciudad como su capital indivisible. La comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este y considera los asentamientos como ilegales. La ciudad alberga lugares sagrados como el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el islam. Debajo se halla el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado para el judaísmo. 3. El papel de Hamás: La Franja de Gaza es un territorio costero de unos 360 km2 donde viven unos dos millones de palestinos, sometidos a un bloqueo israelí desde 2007, cuando el movimiento islamista Hamás tomó el control del enclave tras expulsar a las fuerzas leales al presidente palestino Mahmud Abás, líder de Al Fatah. Hamás es considerado como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, y no reconoce el derecho a existir de Israel. Desde Gaza, Hamás y otros grupos armados lanzan cohetes contra territorio israelí, que responde con ataques aéreos y terrestres. Los enfrentamientos se han intensificado desde el lunes 10 de mayo, cuando Hamás dio un ultimátum a Israel para que retirara sus fuerzas de Jerusalén Este y Cisjordania, donde se habían producido choques entre policías israelíes y manifestantes palestinos por las amenazas de desalojo de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrah y las restricciones al acceso a la Explanada de las Mezquitas durante el mes sagrado del Ramadán. La usurpación de las tierras de los palestinos, de su exclusión de la vida política, social y económica a la que les somete el Estado sionista, los empobrece cada vez más, y en ocasiones los estallidos violentos tiene una motivación tan profunda como la que aquí comentamos, pero que se manifiestan con situaciones crítica debidas al aparheid racista que sufren. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 45 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)