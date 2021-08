Deportes Club Natación Almería es el 8º de 44 equipos andaluces jueves 05 de agosto de 2021 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo masculino en categoría benjamín del Club Natación Almería se clasifica como 5º mejor equipo en el Cto. Andalucía Jóvenes Nadadores





El Club Natación Almería participó del 24 al 25 de julio en Linares con 6 chicas y 10 chicos en el Cto. Andalucía Jóvenes Nadadores en los que para la mayoría de ellos ha sido su primer campeonato de Andalucía dada su temprana edad en categoría benjamín.



Todos ellos vienen de la fase de clasificación que se celebró en Torremolinos en la que el Club clasificó al 85 % de todos los chicos que llevó a participar lo que habla muy bien del trabajo que se está realizando desde las escuelas hasta que ingresan en el equipo de competición.



Durante la competición que empezó el sábado 24 y terminó el domingo 25, los más pequeños estuvieron a muy buen nivel mejorando la mayoría de sus tiempos. El buen nivel de todos ellos les llevó en la clasificación por equipos al equipo masculino a la 5º posición, al equipo femenino a 13º posición para quedar finalmente en el global en 8º posición por equipos de entre 44 equipos.



En el plano individual podemos destacar a Iván Merino 10º en 100 m mariposa y 9º en 200 m espalda, Marcos Abad 3º en 100 m libres, 5º en 50 m mariposa y 7º en 200 m espalda, Lyan David 6º en 100 m libres, 7º en 50 m mariposa y 9º en 200 m libres, Marco García 9º en 50 m braza, Sofía Iglesias 4º en 50 m braza, Cristina Aroca 9º en 100 m espalda y 10º en 200 m espalda



Los chicos estuvieron especialmente bien en los relevos con un 3º puesto en 4x50 m estilos masculino con Iván Barranco, Marcos Abad, Marco García y Mariano Hernández.



2º puesto en 4x100 m libres masculino con Marcos Abad, Lyan David, Marco García y Iván Merino.



3º puesto en 4x50 m libres masculino con Marco García, Marcos Abad,



Lyan David y Víctor Tapiador.



En el apartado femenino, las chicas obtuvieron un gran 10º puesto en 4x50 m libres femenino con Sofia Iglesias, Cristina Aroca y Viñet Diaz y Zaida Arias.



Hay que recordar que lo más importante de la competición a esta edad no son los resultados, sino el proceso de aprendizaje de cómo se deben comportar durante una competición tanto en la convivencia con los compañeros como aprender a descansar y relajarse durante la competición.

