El PP pide explicación en el Congreso por los retrasos en el AVE

jueves 05 de agosto de 2021 , 10:43h

Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón exigen saber la “situación real” de cada uno de los tramos y el grado de ejecución de los 600 millones presupuestados para 2021





Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón han solicitado en el Congreso la comparecencia de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo, para que explique la situación actual de las obras del AVE en la provincia así como si se va cumplir el plazo de finalización de esta infraestructura en 2026, fecha dada por el anterior Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.



Matarí espera que de igual forma que Pardo ha dado explicaciones sobre la llegada del AVE a Galicia y se ha comprometido con una fecha de finalización, haga lo mismo con el AVE entre Murcia y Almería, explicando los plazos establecidos y sobre todo trasladando a los almerienses una “fecha real” de conclusión de las obras y puesta en marcha de la Alta Velocidad en nuestra provincia, fecha que lamentablemente para los almerienses “estamos seguros que no será 2026”.



Además, pide que Almería no se vea perjudicada una vez más por el Gobierno de España en detrimento de Cataluña ya que lamentablemente quien manda hoy en Moncloa es el independentismo como se ha demostrado si tenemos en cuenta que se premia a quien amenaza con romper las reglas de juego.



El diputado popular manifiesta que en el PP de Almería están “muy preocupados” por los continuos incumplimientos que se están produciendo en las obras del AVE desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España. Una situación que también preocupa a la sociedad almeriense que lleva años reivindicando la finalización de las obras del AVE y que cada día que pasa es más consciente de que con el PSOE en el Gobierno de España, la llegada de la Alta Velocidad no será una realidad.



Juan José Matarí lamenta la situación actual en la que los almerienses no reciben información sobre esta obra, y recuerda que durante el Gobierno del Partido Popular el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, venía cada tres meses a la provincia a dar explicaciones sobre todos los pasos que se iban dando para que el AVE estuviera en Almería en 2023.



Finalmente, el diputado almeriense espera que tal y como ya se ha pedido desde el PP de Almería, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visite la provincia para conocer la situación de las obras del AVE y explique si la parálisis de los tramos va a continuar tal y como hemos denunciado en numerosas ocasiones desde el Partido Popular.



“Los almerienses se merecen un Gobierno comprometido con nuestra tierra, un Gobierno transparente, que dé la cara, que dé explicaciones cuando se necesitan y lamentablemente tenemos todo lo contrario, un Gobierno que incumple sus compromisos con nuestra provincia y que nos aísla cada vez más en beneficio de otras provincias y comunidades”, ha finalizado.