COAG pide mayor presencia de la Guardia Civil en zonas agrarias martes 30 de julio de 2024 , 15:13h Escucha la noticia COAG Almería ha solicitado este martes más efectivos de la Guardia Civil ante el aumento en el número de robos que se está produciendo en diversas zonas agrícolas de la provincia, coincidiendo con la temporada estival, un momento crítico para que aumente el pico de actos delictivos, especialmente en las zonas rurales. Según una nota de la organización agraria, los efectivos de la Guardia Civil destinados hasta el momento "quedan mermados" ante el aumento en el número de hurtos e incursiones en invernaderos y cortijos que se está produciendo en las zonas agrarias, lo que convierte en prioritario el refuerzo en la dotación de efectivos previsto. Aseguran que la seguridad se convierte, especialmente durante el verano, en una cuestión fundamental para el sector agrario, sobre todo en franjas horarias críticas en las que el agricultor no se encuentra en el invernadero, por lo que queda así el entorno expuesto, como durante el mediodía o la noche. Afirman que diversos agricultores han avisado de que la incidencia de robos está repuntando en los últimos días y estas incursiones son llevadas a cabo por los ladrones haciendo uso de la violencia, mediante la práctica de agujeros para poder acceder a las instalaciones o provocando destrozos en las mismas; siendo esta tendencia un motivo de peso para que se aborden las acciones necesarias para reducir esta tendencia, impidiendo además que los robos no aumenten de número y el repunte no vaya a más y atajando el problema casi desde sus inicios. Entre los objetos sustraídos se encuentra todo tipo de material agrícola y enseres propios de la actividad por lo que desde la organización se realiza un llamamiento al sector para que extremen las precauciones, especialmente ante la adquisición de productos de segunda mano, asegurando su procedencia adecuadamente y dando la voz de alarma ante la sospecha de que pueda tratarse de material robado. Así, desde COAG Almería se hace un llamamiento a las Administraciones para que activen los refuerzos necesarios que permitan reaccionar de "forma ágil y prioritaria sobre los hechos". De la misma forma es importante aumentar la vigilancia en los mercados de compra – venta de productos de segunda mano como vía preferente de actuación frente a estos momentos de repunte de la delincuencia.

