Almería Noche con más de 35 grados en Almería Calima y tormentas ceden en Almería y se avecinan temperaturas sofocantes en la península martes 30 de julio de 2024 , 15:11h La calima y las tormentas que han afectado a amplias zonas del país durante las últimas horas han comenzado a retirarse, según la Agencia de Meteorología (Aemet), y se avecinan temperaturas sofocantes en la península. La situación de "dominio anticiclónico" que se mantiene en la región se prolongará hasta el jueves o viernes, y traerá consigo valores diurnos por encima de 40 grados y noches de más de 25 grados. En la provincia de Almería, las temperaturas han sido especialmente altas, alcanzando más de 35 grados en algunas localidades esta madrugada. En el resto del país, las primeras horas de este martes han sido muy cálidas, con temperaturas en torno a los 28 grados en provincias como Jaén, Córdoba y Cáceres, y no han bajado de 25 grados en amplias zonas del país. Para hoy, se esperan "avisos significativos" (alerta naranja) por elevadas temperaturas de entre 39 y 42 grados en el centro de Castilla-La Mancha, centro de Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra, aunque también hay aviso amarillo (riesgo) en Extremadura, Castilla y León y el País Vasco. Por la noche, ciudades como Almería, Madrid, Málaga, Huesca, Alicante, Murcia y Toledo, entre otras, registrarán temperaturas mínimas que oscilarán entre los 25 y 27 grados, lo que dará lugar a noches tórridas o ecuatoriales.

