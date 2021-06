Capital Cobos informa a la Mesa del Agua que la Junta respalda la desaladora para el abastecimiento de Almería jueves 03 de junio de 2021 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad ha dado cuenta del informe de la autoridad competente que aclara cómo la desalación es “la mejor opción” de las posibles para abastecer a la ciudad y dar a los regantes





La concejala delegada del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha reunido este jueves a la Mesa del Agua, a la que ha dado cuenta del informe favorable de la Junta de Andalucía que respalda la puesta en marcha de nuevos bastidores de la desaladora de Almería para seguir avanzando en la estrategia de incorporación del agua desalada a la ciudad. Un informe que establece que “el sistema de desalación es la mejor opción de las posibles” porque “contribuye al buen estado cuantitativo de las masas de agua pretendido por la Planificación Hidrológica y, de forma muy eficaz, contribuye a la recuperación de la masa de aguas subterráneas Medio-Bajo Andarax, combatiendo el avance de la intrusión marina y disminuyendo sensiblemente la extracción de agua dulce para el abastecimiento de la ciudad de Almería”.



Así lo ha hecho saber la edil a los integrantes de la Mesa del Agua que quedaron a la espera de conocer las posibles afecciones medioambientales del cambio de política del agua en la ciudad. Un impasse que se ha resuelto con el informe de la administración competente que viene a respaldar la propuesta municipal y ofrece garantías a la hora de contar con la desaladora para abastecer de agua a los almerienses.



Un abastecimiento, que según ha señalado la concejala, se realizará de forma monitorizada de manera que conforme se vayan levantando bastidores de la desaladora, se irán analizando las consecuencias, siempre de la mano de la Junta de Andalucía. Y de este informe y de sus consecuencias positivas para la ciudad ha querido dar cuenta a la Mesa del Agua. Una Mesa en la que, además de todos los grupos políticos con representación municipal y empresas agrícolas, está representado el 99% del regadío de la provincia, y que ha tenido la oportunidad no sólo de escuchar a la concejal, sino también a técnicos del Gobierno andaluz, además de llevarse, por escrito, los últimos informes sobre los efectos de la puesta en marcha del sistema de desalación en Almería.



En este sentido, Cobos, que ha estado acompañada por el concejal de Agricultura, Juanjo Segura, y por técnicos del área, ha insistido en la conclusión del informe que viene a respaldar que la desalación es “la mejor opción” para abastecer de agua a los almerienses.



“Nos alegra confirmar que es como pensábamos y ahora se abre la puesta en marcha de un proceso de monitorización de nuestra desaladora para que tengamos un mayor control si cabe de nuestros pasos de cara a incorporar nuevos bastidores”, ha aclarado la concejala.



Para Cobos, la competencia municipal es la de mantener asegurado el abastecimiento de agua a los almerienses y también para el riego. En este sentido, ha recordado cómo “se va a abarcar, ahora sí que sí, esa petición formulada por los regantes y se va a dar agua para riego con el respaldo de la autoridad competente que asegura que el sistema de desalación es la mejor opción”.





“Ejercicio de transparencia”

La Mesa del Agua se reunía por última vez en octubre de 2020 y aunque entonces los regantes avalaban al Ayuntamiento en cualquier decisión que tuviera que ver con la generación de más agua desalada, desde la administración local se ha querido contar con el visto bueno y el respaldo de quienes tienen la competencia en esta materia para seguir adelante con una política que busca mantener la calidad de agua en el abastecimiento y recuperar los acuíferos a través de la desalación.



Para Cobos, ofrecer la información de la que dispone el Ayuntamiento a la Mesa del Agua es "un ejercicio de transparencia" y un paso más en un trabajo que no termina. En este sentido, ha animado a los miembros a estudiar el informe, a seguir siendo pulcros en los diferentes pasos que se van dando en la nueva estrategia del agua, siempre de la mano de la Junta de Andalucía, como órgano competente en la materia.

