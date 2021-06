Deportes Con todo para el regreso del Open de España XCO en Candeleda jueves 03 de junio de 2021 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se acabó el descanso. La competición vuelve para el bloque de cross country este domingo en la provincia de Ávila, donde se celebra la tercera manga del Open de España XCO. Candeleda, a los pies de la Sierra de Gredos, acoge la penúltima parada de un certamen en el que debutan esta temporada los australianos Bec y Dan McConnell. Jofre Cullell y Francesc Barber, ganador de la carrera júnior de Valladolid, también serán de la partida sobre un circuito muy técnico con algo más de 5 kilómetros por giro. Por contra, no podrá viajar a Candeleda la catalana Sara Méndez, todavía inmersa en el proceso de recuperación de su fractura de radio. Último test antes de Leogang La prueba llega en un momento muy importante de la temporada, ya que se trata del último compromiso competitivo previo a retomar la Copa del Mundo la próxima semana en Leogang (Austria). Por lo tanto, servirá de referencia para los tres olímpicos de Primaflor-Mondraker-XSauce a menos ya de dos meses de la gran cita de Tokyo La carrera femenina con Rebecca McConnell arrancará a partir de las 10:30 de la mañana; mientras que las mangas masculinas -con élite, sub 23 y júnior- comenzarán a las 12:30 del mediodía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

