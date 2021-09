Capital Cobos insta a CGUAL a explicar “por qué han estado arrojando agua depurada al mar” jueves 02 de septiembre de 2021 , 09:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental desvela que, mientras reclamaban soluciones hídricas, han arrojado al Mediterráneo “más agua depurada que la solicitada de la desaladora”





La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha manifestado que la Comunidad General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería (CGUAL) “tiene las puertas abiertas para visitar la depuradora de El Bobar cuando quiera y conocer la ruta del agua” y ha instado a su presidente, José Antonio Pérez, a que después “explique a los regantes porque, si hay necesidad de agua, durante todo el año CGUAL ha estado vertiendo agua depurada al mar, casualmente hasta hoy, justo después de que el pasado lunes se le advirtiera de esa contradicción durante la reunión mantenida para cerrar el convenio para la cesión de agua desalada”.



Un convenio que, en palabras de la edil, “es el mismo que firmaron en 2017, actualizando, lógicamente, los precios, a 2021. “Entonces no hubo ningún problema y ahora son todo dificultades, pero no por parte municipal, que estamos dando todas las facilidades para que llegue agua desalada a los regantes cuanto antes, sino por CGUAL y tendrán que explicar a los agricultores por qué”.



Unos agricultores que, para Cobos, “son nuestra prioridad. Por eso no entendemos la actitud de los responsables de CGUAL de seguir dando vueltas a un convenio que no ha cambiado mientras nuestros agricultores se quedan sin agua” e insiste en que el precio del agua desalada (0,70 cent/m3 + IVA) “no lo pone ni el alcalde ni esta concejala, sino los técnicos municipales en base a unas variables, entre las que se incluye el precio de la electricidad, como se hace con todo el mundo que consume el agua de la desaladora”.





Responsabilidad

La concejala de Sostenibilidad Ambiental recuerda que a finales del año pasado CGUAL pidió agua desalada “y, sin embargo, desde entonces y hasta hoy, han estado vertiendo al mar más agua depurada de El Bobar que el Ayuntamiento les da a coste cero de la que pidieron de la desaladora”, que se situó en torno a 1,25 hectómetros cúbicos. “Tendrán que explicarlo también”, añade.



“Y si, como dicen,” -continúa la edil- “temían que tras la puesta en funcionamiento, en 2009, de la tubería que une el Bobar y el depósito de los regantes, situado en Costacabana, se había producido una reducción importante de volúmenes de agua disponibles para su regeneración podían haber pedido una visita mucho antes a la depuradora, pero nunca lo han hecho. Deberán explicar igualmente a los regantes los motivos de esa dejación de funciones”.



A su juicio, el agua "es un tema muy serio ", por lo que ha pedido "responsabilidad", tanto a CGUAL como a quienes "pretenden rascar algún voto haciendo demagogia", en referencia al portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, "quien intenta enredar en vez de buscar soluciones y con el agua no se puede hacer política porque se utilizar para beber, pero también para comer. Y con las cosas de comer no se juega".

