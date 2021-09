Deportes El Poli Ejido se impone al CFS Capuchinos (6-4) jueves 02 de septiembre de 2021 , 09:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el primer duelo de la pretemporada del conjunto celeste, llevó la iniciativa frente a los murcianos, que apretaron hasta el final





Poli Ejido CF: Iván Yebra, Álvaro Manzano, Jean, Toni, Sergio Segovia, Josito, Cata, Carlos, Aziz, Carlitos, Fernando Peralta, Javi Sánchez, David Fernández y Fernando.

CFS Capuchinos: José David, Josean, León César, Iván, Juanda, Rubén, José Ignacio, Raúl, Pedreño y Fran.

Goleadores: Carlos, Josito, Sergio Segovia, Fernando, Javi Sánchez y Peralta en las filas locales, además de Juanda (2), Rubén y José David en las totaneras.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Pabellón Municipal de El Ejido (Almería) con público en las gradas.



Hasta seis jugadores de las bases participaron con el equipo ejidense.





La preparación veraniega del Poli Ejido Club de Fútbol, de cara a estrenarse en la Tercera División Nacional de fútbol sala, tuvo el pasado sábado el primer encuentro amistoso y en él recibió al CFS Capuchinos de Totana sobre el parqué del Pabellón Municipal ejidense, donde los discípulos de Darío Gutiérrez ganaron por 6-4.



Fue un choque marcado por el intenso calor, transcurriendo igualado el juego en su mayor parte, pero ambos equipos también alternaron dominio en determinadas fases, correspondiendo a los celestes llevar la iniciativa para adelantarse muy pronto y, además, ponerse dos goles arriba a los pocos minutos de comenzar.



No obstante, el cuadro murciano recortó la distancia de forma inmediata en una de sus peligrosas llegadas, demostrando el porqué es uno de los grandes combinados murcianos de Tercera, si bien los anfitriones tuvieron más presencia en la media pista contraria, sin moverse el electrónico hasta el descanso.



Ya en el segundo tiempo, el intercambio de tantos supuso el 3-2 que dejaba abierta la cita afrontando el inicio del tramo decisivo, cuando el Poli Ejido CF pareció sentenciar firmando dos dianas seguidas y haciendo el 5-2, aunque los visitantes no se dieron por vencidos en absoluto y en los últimos minutos se animaron.



Así, la escuadra totanera apretó y respondió con otros dos zarpazos que apretaron las cosas, 5-4, consiguiendo los almerienses aguantar los intentos de empatar por parte del Capuchinos e, incluso, respirar al hacer el definitivo 6-4 en un buen test para los dos contendientes, tocándole al Poli afrontar en breve la segunda prueba de la pretemporada.

