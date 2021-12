Capital Cobos se reúne con las cuidadoras de las colonias de gatos para tratar el CER lunes 06 de diciembre de 2021 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la presencia de más de 30 personas y el Colegio de Veterinarios, la concejala de Sostenibilidad ha agradecido su labor durante tantos años y ratificado el compromiso municipal con el bienestar animal La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha mantenido una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con más de una treintena de cuidadoras de colonias de gatos y el Colegio de Veterinarios de Almería con el objetivo de “avanzar en la implantación del método CER (captura, esterilización y retorno) en la ciudad y resolver las dudas que el colectivo, que ha hecho una excelente labor con los gatos durante tantos años, pueda tener”. “Queremos que sintáis al Ayuntamiento de Almería como lo que es: un aliado para mejorar el bienestar de los gatos de nuestra ciudad”, ha asegurado Cobos, que ha recordado que “por fin tenemos una ordenanza animal, con el consenso de todos, que contempla el método CER, protege las colonias felinas y reconoce la figura del cuidador”. Durante la reunión, Cobos ha expresado la importancia de “ser un equipo” para que el CER “sea un éxito”, para lo que ha pedido la colaboración de todas las asociaciones. En este sentido, la edil ha recordado los convenios suscritos con el Colegio de Veterinarios, la Federación Animalista de Almería ‘Animali’ y Seven Lives, por importe de 30.000 euros, para “empezar a castrar a los gatos, colonia por colonia, con todas las garantías”. La presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez, ha dado la “enhorabuena” tanto al Ayuntamiento como a todas las asociaciones por haber conseguido esta nueva ordenanza que “estoy convencida será un éxito”. Para ello, ha mostrado “la absoluta colaboración” de la institución, que lleva años trabajando en esta línea. Tanto es así que Domínguez ha recordado que la primera línea de trabajo de la Comisión de Bienestar del Consejo Andaluz de Veterinarios, formado por los ocho colegios andaluces, es la del control de las colonias felinas. Por su parte, las cuidadoras de gatos se han mostrado “encantadas” de celebrar esta reunión y de “ser escuchadas después de tanto años trabajando por los gatos”. Además, han tenido la oportunidad de resolver algunas cuestiones y la concejala las ha aplazado “a tantas reuniones sean necesarias para hacerlo cada día mejor con nuestros animales”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.