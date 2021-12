Sucesos Evacuadas 40 personaspor un incendio en un piso en Aguadulce lunes 06 de diciembre de 2021 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Un total de 40 personas han sido desalojadas de manera preventiva y una mujer atendida por inhalación de humo a causa de un incendio registrado en la tarde de este domingo en la avenida Pedro Muñoz Seca de Aguadulce, en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería). Según informa en un comunicado Emergencias 112, suceso se ha atendido sobre las 18,20 horas, cuando se atendió la primera de una veintena de llamadas de particulares que informaban de un incendio declarado en un piso de un bloque en la avenida Pedro Muñoz de Seca en Aguadulce. En total, 40 personas han sido desalojadas durante la intervención de los Bomberos. Todos han podido volver a sus casas, salvo los moradores del domicilio donde se originó el fuego, que ha quedado dañado con dos habitaciones afectadas por las llamas y el resto por la acumulación de humo. Además, una mujer fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar afectada por la inhalación de humo. No ha requerido traslado a centro sanitario. En la extinción del incendio y atención a los damnificados han intervenido Policía Local, Bomberos del Consorcio de Poniente, Guardia Civil y servicios sanitarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

