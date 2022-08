Capital Cola récord para hacerse con el abanico de la Feria 2022 miércoles 17 de agosto de 2022 , 21:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hoy se ha vivido la primera jornada de esta entrega gratuita que se repetirá mañana jueves, a partir de las 10 horas, y hasta final de existencias Miles de almerienses y numerosos turistas han llenado esta mañana la Plaza de la Constitución, para hacerse con un ejemplar de los ansiados abanicos y programas de Feria. Sin distinción de edad, de mayores jubilados hasta niños acompañados por sus padres, tíos o abuelos, han sido miles las entregas realizadas en esta primera jornada, en la que las colas han llegado mucho más allá de la Plaza. Dos asistentes reparten de forma gratuita tanto abanicos, para aplacar el calor los próximos días, como programas con las actividades de la Feria, para no perder detalle de ningún encuentro, espectáculo y propuesta. El reparto proseguirá con su actividad mañana jueves, 18 de agosto, en horario de 10.00 a 12.30 horas o hasta final de existencias. El Área de Cultura y Educación, que dirige el concejal Diego Cruz, ha editado este año 12.500 programas y 12.500 abanicos ilustrados con el cartel anunciador de la Feria 2022, diseñado por el artista José Manuel Vela Caparrós. Al igual que en años anteriores, una vez realizada la presentación de la Feria por parte de la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, el programa también puede ser descargado a través de la web https://almeriaciudad.es/cultura/. Diego Cruz ha mostrado su satisfacción “porque la respuesta ha vuelto a ser masiva y desde primeras horas y durante buena parte de la mañana las colas han sido muy numerosas para conseguir lo que sin duda es ya un icono y una de las señas de identidad de nuestra Feria”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

