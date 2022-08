Opinión Vacaciones en Ciudadanos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 17 de agosto de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Encaramos el inicio de la Feria de Almería que es tanto como hacerlo del final del verano, o si quieren, marcan el inicio del curso político que se oficializa en septiembre. En estos meses se ha producido el relevo en la Alcaldía de la capital, pasando el bastón de mando en funciones de Ramón Fernández-Pacheco a María Vazquez, como consecuencia de las elecciones autonómicas que tan buenos resultados dieron al PP en nuestra provincia, y también, hay que decirlo, en Vox. Recordar a estas alturas que el mayor palo electoral le cayó a Ciudadanos parece que es querer hurgar en la herida, pero sorprendentemente, ellos se han pasado un verano “chupi”, como diría la madrileña Begoña Villacís. Nada se ha visto ni oído en el entorno de Ciudadanos en la provincia de Almería tras el batacazo. Ni una reunión, ni un encuentro, ni una asamblea, ni un artículo… nada que llame a una reflexión colectiva sobre lo ocurrido para evitar lo que está por ocurrir. No da la impresión de que la mejor manera de refundar un partido sea prescindir de esa puesta en común, y cocerlo todo entre los mismos dirigentes que han abocado el proyecto a su situación actual. Pero si Ciudadanos sufrió una sangría masiva de votantes en dirección al Partido Popular de Juanma Moreno, hay que decir que se han tomado con suma tranquilidad intentar recuperarlos, porque no han hecho ni un solo gesto en ese sentido. Ni uno. Es más, el presidente del PP almeriense, Javier A. García, ha logrado que tres alcaldes naranjas se comprometan a liderar las listas de su formación en las próximas elecciones municipales, y seguimos esperando qué tiene que decir Ciudadanos sobre este tema. Ojo, y nada sabemos de los concejales que están negociando también su paso a filas populares en toda la provincia. No digo que no haya habido alguna reunión con los aludidos porque lo desconozco, si bien el hecho cierto es que de haberla, su resultado ha sido nulo en los tres casos, pero no ha pasado nada, ni una palabra, ni una recriminación, ni un mensaje de esperanza renovada a su electorado… nada. Ni de la dirección provincial a los mencionados, ni una muestra de cabreo contra el PP, pero es que tampoco desde Sevilla o Madrid se ha llamado la atención públicamente a estos ediles por hacer lo que han hecho, ni a la cúpula almeriense por no evitarlo. Nada. ¿Qué va a hacer la dirección provincial de Ciudadanos para recuperar peso político en Almería? Quienes les votaron siguen esperando una respuesta. Pudiera dar la impresión de que Marta Bosquet, frustrado su deseo de repetir como parlamentaria aunque fuese por Sevilla, se ha quitado de enmedio y espera una oportunidad ignota, y que Rafa Burgos, espera que le digan de Madrid qué debe hacer, y mientras, ellos esperan, el que un día fue se electorado, desespera. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 806 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)