Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Colecta de Navidad de sangre y plasma en el Teatro Apolo martes 20 de diciembre de 2022 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal ha realizado un llamamiento a la “generosidad” de los almerienses para que acudan a “donar vida” El Teatro Apolo acoge durante la jornada de hoy la Colecta Especial de Navidad, organizada por el Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería. El objetivo de esta iniciativa es garantizar las reservas de hemoderivados durante el período navideño y concienciar a la ciudadanía almeriense de la necesidad de mantener la colaboración en las campañas de donación durante las fiestas. El Centro de Transfusiones anima a los almerienses a sumarse a esta iniciativa y colaborar donando su sangre o su plasma. El concejal del Ayuntamiento de Almeria, Carlos Sánchez, ha afirmado que las Navidades “son fechas muy propicias para la generosidad y qué acto más generoso que donar tu propia sangre y plasma para ayudar a los demás”, por lo que ha apelado a la solidaridad de los almerienses para que colaboren con el Centro de Transfusiones ahora, pero también el resto del año “porque un pequeño gesto puede salvar una vida”. El delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha llamado a la participación de los donantes a lo largo de la jornada y ha aplaudido la iniciativa del Centro de Transfusión, así como la de todas las personas que han colaborado a lo largo de este año 2022 en las distintas colectas organizadas en toda la provincia. El director del Centro de Transfusiones, Aref Laarej, por su parte, ha explicado que “durante el período navideño, en el que hay numerosos días no laborables y muchos donantes se desplazan fuera de su lugar de residencia para visitar a sus familias o hacer turismo, es importante mantener la colaboración con el Centro de Transfusiones, para que no desciendan las donaciones y garantizar así que todo aquel que lo necesite pueda someterse a una transfusión, ser intervenido quirúrgicamente o recibir su tratamiento”. La Colecta Especial de Navidad es en horario de mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas y por la tarde de 16.30 a 21.00 horas. Para atender a todos los que se acerquen a donar y que esperen el mínimo tiempo posible, se desplaza un equipo profesional compuesto cuatro médicos por la mañana y cuatro médicos por la tarde y ocho enfermeras por la mañana y 10 por la tarde junto a 4 celadores. Aref Laarej ha puesto en valor el papel de las personas donantes, recordando que “son los verdaderos protagonistas de estas campañas y es a ellos a los que debemos agradecer siempre su actitud comprometida y solidaria hacia los demás”. En la Colecta Especial de Navidad realizada en diciembre del pasado año 2021, se registraron un total de 435 donaciones, de las que 401 fueron de sangre y 7 de plasma. La previsión para esta edición se espera que sea similar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

