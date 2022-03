Economía Ampliar Colombia ha percibido un aumento importante en el envío de remesas miércoles 16 de marzo de 2022 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se calcula que en 2021 hubo un aumento del 23,7 % en el envío de remesas hacia Colombia. De hecho, nada más en el mes de diciembre, el envío de dinero al país se registró en más de mil millones de dólares, un récord según las estadísticas previas. A qué se debe este incremento en el uso del servicio de remesas hacia el país y dónde puedes encontrar una empresa confiable donde enviar dinero a Colombia, te lo contamos. ¿Por qué surge el incremento de remesas a Colombia? La mano de obra extranjera se ha convertido en una fuente de ingresos monetarios en Colombia. El pasado año marcó un sin precedentes, pues el país sudamericano recibía un aproximado de 23,6 millones de dólares al día, por concepto de remesas. Inmigrantes colombianos en diversas partes del mundo siguen enviando ayuda económica a sus familiares en el país. Aproximadamente la mitad de los colombianos que residen en Estados Unidos, dedican gran parte de sus ingresos en hacer llegar dólares a sus familiares. También los colombianos que se han marchado a España o Chile, han colaborado al incremento de remesas hacia Colombia. El incremento de estos envíos de dinero se debe indiscutiblemente a los efectos de la pandemia en la economía de los países. Este ingreso de recursos a Colombia ha satisfecho las necesidades de familias que durante la crisis sanitaria no podían hacerlo, por la poca oportunidad de trabajo o los despidos masivos durante el período 2020-2021. Por otro lado, el aumento de las remesas fue posible gracias al aumento de empresas prestadoras de tales servicios. Ahora es cada vez más sencillo enviar dinero a Colombia u otros países, pues existen infinidad de medios digitales rápidos a disposición de la población en general. Por supuesto, algunas personas temen realizar las transacciones con cualquier empresa, así que resulta conveniente saber cómo elegir un servidor de envíos de dinero que sea seguro. Características de las mejores empresas de envíos de dinero En algún momento de la vida de los inmigrantes necesitarán enviar dinero a su país de origen. Por eso, es importante tener una empresa de confianza que provea el servicio de transferencia de dinero, de forma segura. ¿Qué consideraciones debes tener presente al seleccionar una empresa de proveedora de este servicio? Rapidez Lo principal al enviar dinero de un país a otro es que el proceso sea rápido. Por lo general, el envío de dinero de parte de inmigrantes se realiza con carácter de urgencia, para satisfacer una necesidad. Entonces conseguir una empresa que provea servicios instantáneos es la mejor opción cuando se trata de enviar divisas de un país a otro. Sendity es una plataforma de servicios habilitada para enviar dinero de forma rápida a Colombia. El receptor puede obtener el dinero en menos de una hora o hasta 72 horas después de realizada la transacción. Esto convierte a la empresa en una de las servidoras más rápidas en cuanto a envío de remesas al país. Accesibilidad La necesidad de dinero puede presentarse en momentos inesperados. Por ejemplo, puede surgir una emergencia con un familiar en Colombia, lo que pondría en aprietos a quien pueda estar dispuesto a ayudar económicamente desde el exterior. En tales casos, resulta beneficioso contar con una empresa que funcione las 24 horas del día, haciendo accesible el servicio de envío de dinero en cualquier momento. Dentro de la accesibilidad de un servicio también es de gran valor la sencillez del proceso de envío de dinero. Es ideal que la transferencia de remesas hacia Colombia no sea complicada, y que cualquier persona pueda aprovecharse de tales servicios. La sencillez del proceso debe contemplar un registro fácil, de apenas unos cuantos pasos. En Sendity creas una cuenta de forma gratuita, seleccionas a Colombia como país receptor del dinero y verificas tus datos de identificación. Una vez que rellenes un breve formulario con la transacción, pagas el envío del dinero a través de una tarjeta de crédito o débito. Tan pronto como la empresa confirma que se ha realizado la transferencia monetaria, facilita un número con el que puedes hacer seguimiento del envío en tu sesión de inicio. El procedimiento sencillo de enviar dinero a través de este tipo de plataformas ha contribuido a que las remesas a Colombia hayan aumentado vertiginosamente en últimos años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

