Mejora la calidad del aire en Almería pero este miércoles seguirá siendo mala

miércoles 16 de marzo de 2022 , 07:14h

En El Ejido y la capital se registran los peores niveles, frente la zona de Levante, donde los valores son normales

La calima que transporta polvo sahariano nos seguirá acompañando en Almería este miércoles, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé tormenta a partir de las once de la mañana, algo que contibuiría a limparla, si bien durante todo el día el cielo seguirá cubierto con nubes. De hecho, la previsión de mejoría del aire coincide con la hora de previsión de lluvias.

En cuanto a la calidad del aire, y conforme a la información suministrada por Air Quality Data provided by the Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu), seguirá siendo mala, pero mejor que la de martes, cuando superó los 450 puntos, mientras que ahora es de 241, lo que contrasta con los 959 de Motril, pero también con los valores de normalidad que tiene Níjar.

Hasta la tarde del jueves no está previsto que las cifras estén en parámetros normales, lo que seguirá durante todo el viernes.

Es por eso que sigue siendo aconsejable usar mascarilla en el exterior para evitar que la arena llegue a los pulmones.