Comer frente al ordenador: por qué es mejor evitarlo

Es bastante usual que las personas decidan almorzar en su escritorio frente al ordenador y no tienen en mente lo negativo que esto puede llegar a ser. Los estudios muestran que comer frente al ordenador puede ser malo para tu salud. Aunque muchas personas optan por comer de este modo para rendir en el trabajo, la realidad es que esto puede llegar a disminuir tu productividad y aumentar los niveles de estrés. Esto conllevaría a no solo afectar tu rendimiento en el trabajo, sino que también afecta a tu salud, llegando hasta el punto de poder desarrollar dispepsia funcional por el simple hecho de comer frente al ordenador. Adicionalmente, hay otros problemas de salud variados que pueden presentarse debido a este acto. En resumen, levantarte de vez en cuando es importante para la salud física y mental. A continuación, se incluye una lista de razones por las que no debes comer en frente del ordenador y tomar un descanso real.

Mayores riesgos para la salud a largo plazo

Almorzar en frente del ordenador significa que permanecerás sentado más tiempo, y permanecer sentado durante largos períodos de tiempo puede enfermarte en más de un sentido. Estar sentado durante horas y horas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta y colesterol alto. También puede hacer que el páncreas se acelere, causando diabetes y otras enfermedades, ya que los músculos sedentarios no reaccionan bien a la insulina. En otras palabras, si no abandonas el hábito de comer al escritorio, los problemas de salud afectarán tu productividad.

Articulaciones doloridas

Más allá de los problemas de salud a largo plazo, es posible que experimentes más dolor a corto plazo si decides comer frente del ordenador. Permanecer sentado más tiempo mientras miras la pantalla puede provocar tensión en los músculos y dolor en las articulaciones. Estar sentado durante largos períodos de tiempo igualmente debilita los músculos de la cadera y del tronco, lo que puede causar problemas en otras partes del cuerpo. Si es absolutamente necesario que permanezcas en tu escritorio con el ordenador, no olvides hacer algunos estiramientos y ejercicios para ayudar a contrarrestar los efectos de estar sentado todo el día.

Mayor estrés

No es ningún secreto que el trabajo puede ser estresante, pero comer al frente de tu ordenador puede hacerlo aún más. Si no te tomas el tiempo para desconectarte, nunca te tomas el tiempo para recuperarte, lo que genera niveles más altos de agotamiento y fatiga. Por el contrario, tomarte el tiempo para relajarte puede ser de gran ayuda en términos de productividad.

Niebla del cerebro

Cuando tienes mucho que hacer, ciertamente puede parecer una buena idea comer algo rápido y hacerlo mientras usas tu ordenador. Sin embargo, necesitas moverte para bombear sangre fresca y oxígeno hacia arriba. Asimismo, hay mucho que tienes que hacer en un día, y evitar el tiempo de descanso no cambia ese hecho. Realmente se tiene tanta energía psicológica que puede ser usada en un día cualquiera. Todos los esfuerzos para controlar el comportamiento, realizar y concentrarse se basan en ese grupo de energía psicológica. Una vez que esa fuente de energía se agota, las personas se vuelven menos efectivas en todo lo que hacen. Por lo tanto, hay rendimientos decrecientes asociados con no tomar los descansos adecuados.

Reduce la productividad

Si estás acostumbrado a la multitarea, piénsalo de nuevo. No importa lo bueno que creas que eres haciendo un gran número de tareas al mismo tiempo, la multitarea no es tan efectiva como concentrarte en una cosa a la vez. Incluso si piensas que eres genial en la multitarea, en realidad el ser humano es terrible en eso. Esto se debe a que el trabajo de calidad es un trabajo profundo y el trabajo profundo está libre de distracciones.