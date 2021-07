Capital El alcalde agradece al cooperativismo su esfuerzo durante la crisis viernes 09 de julio de 2021 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha participado en el Día Internacional del Cooperativismo que se ha celebrado en el Auditorio Maestro Padilla con el lema ‘Reconstruir mejor juntos’





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este viernes en los actos del Día Internacional del Cooperativismo celebrados en el Auditorio Maestro Padilla con el lema ‘Reconstruir mejor juntos’, una clara alusión a uno de los años más difíciles, en el que han sabido responder con su papel esencial en la cadena agroalimentaria para abastecer de alimentos a la población española y europea. Ahí ha aprovechado para lanzar “un mensaje de agradecimiento y admiración a todo el mundo del cooperativismo, desde el del sector sociosanitario, al educativo y, cómo no, el agroalimentario, que todos estos meses tan difíciles han seguido luchando para que no nos faltara de nada y por mantener el empleo”.



Fernández-Pacheco se ha referido a los “muy malos momentos que nos ha hecho pasar la crisis”, pero también a esta como “una oportunidad para el cooperativismo”. “La crisis ha servido para demostrar que el modelo cooperativo no sólo es una respuesta solvente y dinámica a las necesidades de esta situación, sino que además es una magnífica herramienta para abrir el camino del futuro”.



Asimismo, ha destacado “las dos claves” para entender el valor y el éxito del cooperativismo: “la fuerza que da la unión y la también la unión que da la fuerza, ya que si avanzamos juntos, siempre seremos capaces de llegar no solo más lejos, sino que también llegaremos más fuertes”.



Fernández-Pacheco ha felicitado a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL), a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (APROA) y a las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como a todos los patrocinadores, por “el acierto que supone hacer visible el valor y la fuerza del cooperativismo”, así como por elegir Almería para celebrar este acto, que por la pandemia tuvo que posponerse a este año. Asimismo, ha agradecido el reconocimiento cooperativo que los patrocinadores del acto le han concedido “por su inestimable colaboración en la organización del Día Internacional del Cooperativismo”. Un reconocimiento que -ha dicho – “os lo tenía que dar la ciudad de Almería a vosotros por todo lo que supone el cooperativismo para esta provincia y da a nuestra economía”.



La celebración no ha estado exenta de reivindicaciones para que las cooperativas sigan siendo un modelo competitivo y rentables. El presidente de COEXPHAL, Juan Antonio González Real, ha remarcado que hay que acabar con la competencia desleal de los terceros países, como el caso de Marruecos, “para que nuestros productos sigan siendo referencia en los mercados y abrir otros para afrontar las dificultades que añaden el Brexit o el veto ruso”.



González Real ha recordado los retos del mundo cooperativo que pasan por la transformación digital, el relevo generacional y aumentar el protagonismo de las mujeres, aspecto en el que están trabajando ya muchas cooperativas aplicando un plan de igualdad.





Vital

Por su parte, Martirio Castilla Íñiguez, presidenta de FAECTA en Almería, además del esfuerzo realizado por las cooperativas en 2020, ha puesto el acento en que este año ha sido el segundo de la última década con más creación de cooperativas. Según ha explicado, en Andalucía se constituyeron 408 cooperativas de las que 331 eran de trabajo, de las que un 61% contaron con el apoyo de FAECTA. En el caso de Almería, se crearon 47 cooperativas que generaron 123 empleos directos.



La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha intervenido a continuación destacando que el cooperativismo es vital para Andalucía. Ha subrayado que “la economía social es de vital importancia para la recuperación económica. Tenemos que estar preparados para la salida de esta crisis y no hay salida sin la ayuda del cooperativismo. En este Día Internacional del Cooperativismo quiero reivindicar como Consejera de Agricultura la importancia de este sector para nuestra recuperación económica”.



El acto ha contado, también, con las ponencias de Luis Miguel Jurado Mancilla, presidente de FAECTA y de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), con una intervención titulada “El modelo cooperativo ante el nuevo entorno socio económico”; y de Eduardo Baamonde Noche, presidente del Consejo Rector de Cajamar Caja Rural quien ha abordado el tema de “El sector agroalimentario y la recuperación”.



Para finalizar las ponencias se ha presentado a los asistentes la acción de sensibilización “Origen Marruecos ¿Tragamos con todo?” puesta en marcha por Coexphal hace unas semanas.



Entrega de distinciones

Como ya es tradición, con la entrega de distinciones se ha cerrado las actividades del Día Internacional del Cooperativismo. Este año, además del alcalde de Almería, los galardonados han sido: la cooperativa CASI, en reconocimiento a su destacada trayectoria cooperativa que le ha permitido situarse como referencia de la economía social y de la agricultura española; Mahimón, por sus 32 años de trayectoria y profesionalidad como empresa cooperativa; y Nara & Huka, creada en noviembre de 2019 por su labor en plena pandemia.



También han sido distinguidos Miguel Rodríguez de la Rubia, por su extraordinario apoyo, trabajo y dedicación a favor del cooperativismo; Manuel Galdeano, en reconocimiento y agradecimiento a su gran labor, dedicación y paciencia al frente de APROA, Cooperativas Agro-Alimentarias de Almería y COEXPHAL; y un emocionado reconocimiento póstumo a Antonio Martín Campos, por su firme trayectoria en el sector hortofrutícola y su apoyo incondicional al modelo cooperativo y a la agricultura ecológica.



Asímismo, han sido reconocidos el presidente de FAECTA y COCETA, Luis Miguel Jurado, y el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, por su participación en este día del cooperativismo.



El evento ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y con la colaboración y el patrocinio de Agrocolor, Cajamar, la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) con su sello agrícola UNIQ, la cooperativa SUCA, la revista especializada AenVerde.es y la agencia de marketing y comunicación, ACOLOR. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.