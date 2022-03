ANDALUCÍA Ampliar Comienza la negociación para mejorar el salario de los docentes facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Imbroda informa en el Parlamento de que ya está convocada la Mesa Sectorial con el fin de dar respuesta a este reivindicación histórica del profesorado andaluz El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado en el Parlamento de que la Mesa Sectorial de Educación para abordar la equiparación salarial de los docentes de la enseñanza pública celebrará su primera reunión el próximo 15 de marzo. En este sentido, Imbroda ha destacado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha las negociaciones para dar respuesta “a una aspiración que los docentes andaluces están esperando desde hace 20 años”. Asimismo, Javier Imbroda ha señalado que la intención de la Consejería es que los salarios de los docentes andaluces se equiparen a la media nacional, “y no como hasta ahora, que se encuentran en los puestos de cola con respecto al resto de comunidades”. Según ha explicado Imbroda, este compromiso de legislatura no se ha podido abordar antes debido a las nuevas necesidades educativas como consecuencia de la pandemia y “que hicieron saltar el presupuesto por los aires”. Respecto a las conversaciones que se iniciarán en los próximos días, el titular de Educación y Deporte ha señalado que una parte fundamental de la negociación con los sindicatos es determinar qué elementos deben formar parte de esa media, ya que en función de ello las cifras pueden variar significativamente. En cualquier caso, Imbroda ha asegurado que “tenemos la firme voluntad y compromiso de llegar a un acuerdo que, siendo realistas y responsables, permita poner a los docentes andaluces en el lugar que se merecen”. El inicio de la negociación responde, además, al Acuerdo de medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía suscrito al inicio de la presente legislatura. La Mesa Sectorial de Educación está integrada por las organizaciones CSIF, ANPE, USTEA, CC.OO y UGT. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

