Capital Comienza la urbanización frente a La Goleta que completará la zona norte de la Vega de Acá lunes 13 de diciembre de 2021 , 20:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Compensación encargada de ejecutar el proyecto recibe el compromiso del Ayuntamiento de “agilizar” la vía de apremio ante los propietarios de suelo para evitar dilaciones o retrasos en las obras La concejala de Urbanismo e Infraestrurcturas, Ana Martínez Labella, ha mostrado su satisfacción ante el inicio, a partir de mañana martes, de las obras de urbanización del Sector SUP-ACA-07/802, en la Vega de Acá. Un anuncio que los propios representantes de la Junta de Compensación que promueven la urbanización han trasladado en la reunión que ha mantenido hoy. En la misma, la edil popular ha recordado el “compromiso” del Ayuntamiento con la Junta de Compensación de “agilizar” la vía de apremio para evitar dilaciones en el pago de las aportaciones de los propietarios a las obras de urbanización “de forma que iniciadas las obras no se produzcan retrasos o se pare su ejecución”. Las obras de urbanización de este sector cuentan con un presupuesto de ejecución material de 5.574.948,61 euros y un plazo de dieciocho meses. En esta misma reunión los representantes de la Junta de Compensación han abordado con la concejala el cronograma de las actuaciones previstas para esta actuación, iniciada a partir de mañana con el vallado, señalización y entrada de máquinas para, progresivamente, ir entrando en carga el resto de obras de urbanización. Situado frente al barrio de La Goleta y limitando con las instalaciones del Club de Natación y la Avda Vega de Acá, el sector a urbanizar cuenta con una superficie total de 207.607 metros cuadrados. De acuerdo al proyecto aprobado el pasado mes de junio, las obras proyectadas dotarán al sector de las infraestructuras necesarias tanto para la construcción de viviendas, en torno a las 1.400, y el resto de usos previstos en actual PGOU vigente. En este sentido, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha querido recordar los más de 40.000 m² que reserva este sector a equipamientos públicos, entre los que se encuentran dotaciones educativas, SIPS y deportivas, junto a los más de 37.000 m² de superficie que se dedicarán también a zona verde y áreas de juegos. “El inicio de estas obras no solo es una buena noticia para esta parte de la ciudad, complentando el desarrollo de la zona norte de la Vega de Acá. También para el conjunto de Almería, en el proceso de consolidación urbana que se impulsando, a nivel de planeamiento, en el desarrollo urbanístico de la ciudad”, ha recalcado Martínez Labella. La urbanización en datos Los terrenos a urbanizar, poniendo a disposición las parcelas lucrativas (viviendas) y de equipamiento que permitan dotar de más servicios esta parte de la ciudad, se encuentran en la Vega de Acá delimitados, al norte, por el Camino de La Goleta y por el sector SUP-ACA-06; al sur, por el sector SUP-ACA-08, aún sin desarrollar; al oeste, por el Sector SUP-ACA-02, y al oeste por el Sistema General SGEL-09 (Parque del Andarax), que linda en toda su longitud con el Río Andarax. Los parámetros de la urbanización del sector son los siguientes: Parcelas lucrativas 61.704 m² Transformadores 320 m² Equipamientos Públicos 41.513 m² Zona verde y áreas de juegos 37.764 m² Sistema viario 66.306 m² Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.