Sociedad Ampliar Comienza tus vacaciones con buen pie Escucha la noticia Llegaron los meses tan esperados por todos. Después de un largo invierno, a todos nos apetece descansar y pasar tiempo de calidad con los que más queremos. Los meses de verano son la excusa perfecta para desconectar y hacer aquellas actividades que llevamos posponiendo todo el invierno. Y, lógicamente, no queremos contratiempos que dificulten nuestros días de diversión y paz. Seas o no de los que les gusta tenerlo todo controlado, hay determinadas situaciones inesperadas que a todos nos molestan, como, por ejemplo, que se nos estropee el teléfono móvil de repente. Si quieres evitar este momento tan odiado, hazte con un iPhone 12 con garantía de tres años. Todo lo que quieras y más con tu nuevo iPhone A todos nos gusta capturar aquellos momentos especiales, para no olvidarlos genial. ¿Cuántas veces has tenido que pedirle prestado el teléfono a tu amigo para hacer una foto? Con tu nuevo iPhone 12, no tendrás ese problema. ¡Su cámara de gran calidad tomará unas fotos espectaculares que estarás deseando compartir con todos tus amigos! Además, ya no tendrás que preocuparte por tener que estar borrando antiguas fotos por falta de almacenamiento. El iPhone 12 cuenta con distintas opciones de almacenamiento para que elijas la que más vaya contigo. Podrás disfrutar de tus aplicaciones favoritas mientras le sacas partido a todo lo que Apple tiene que ofrecerte, que no es poco. Con tu nuevo iPhone podrás disfrutar de todo esto y más, e incluso por mucho menos de lo que esperas. ¿Quieres saber cómo? ¡Quédate leyendo! Tu iPhone, ahora reacondicionado Lo sabemos. Quieres disfrutar de todas las cualidades de un iPhone, pero te cuesta gastar esa suma de dinero. Puede incluso que quieras incorporar teléfonos Apple a tu empresa, pero el precio exceda tu presupuesto. Sea cual sea tu caso, la mejor opción es comprarlo reacondicionado. Se tratan de aquellos iPhone que han sido usados, pero que se encuentran en perfecto estado, por lo que son puestos de nuevo a la venta. Algunos incluso ni siquiera han sido encendidos jamás, y tan solo tienen algún rasguño en la carcasa debido a su manufactura en las fábricas. Así, son artículos que no pueden ser puestos en venta como nuevos, pero que, sin embargo, cumplen con las mismas funciones. Estos productos son bastante más económicos, por lo que estarás disfrutando de lo mismo que si hubieses pagado por un producto nuevo. ¿Quién dice no a un iPhone reacondicionado? ¡Y además estarás cuidando el medio ambiente! Al renovar tu viejo móvil por uno reacondicionado, estarás evitando la fabricación de un producto nuevo. De esta manera, estarás frenando la explotación de recursos naturales y la contaminación que genera crear un teléfono nuevo. Estarás dándole una segunda vida a un producto en perfecto estado y la tierra te lo agradecerá. Comprar productos reacondicionados solo tiene ventajas, y ya solo te queda descubrirlas todas. ¡Hazte con tu iPhone reacondicionado ya y disfruta de un verano perfecto sin contratiempos! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)