Comienza un nuevo verano de pandemia: la COVID en Almería ante el inicio de las vacaciones jueves 24 de junio de 2021 , 14:24h Más de la mitad de los municipios de la provincia tienen una incidencia acumulada de 0 Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, España se enfrenta a un nuevo verano bajo sus condiciones y restricciones. Sin embargo, no todo es igual al año pasado: para esta nueva temporada estival contamos con el arma de la vacunación, que parece comienza a dar sus frutos y perfila el inicio del fin de esta excepcional situación sanitaria. Ante el comienzo de otro verano de "nueva normalidad" y a dos días de que la mascarilla deje de ser obligatoria en sitios al aire libre, nos preguntamos desde que situación afrontará Almería estas vacaciones. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la provincia cuenta hoy en día con una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 166’6, 13 ingresos en UCI y 14 fallecidos a lo largo de esta semana. Esta situación varía dependiendo no solo ya del municipio que analicemos, si no también del distrito sanitario. El área sanitaria de Almería es la que cuenta con las peores cifras respecto al número de fallecidos, ingresados e incidencia, mientras que los mejores datos los presenta el distrito de Poniente, el segundo en número de población. No obstante, más de la mitad de los municipios almerienses (concretamente, el 65’05%) cuentan con una incidencia acumulada a 14 días de 0 puntos. Es precisamente el distrito sanitario de Almería el que más zonas tiene en esta situación (un total del 86’05% de los lugares que lo conforman), pero las otras dos áreas sanitarias, Levante y Poniente, también cuentan con 0 incidencia acumulada en más de la mitad de sus ciudades y poblaciones (en el 53’66% y el 53’33% respectivamente). De manera global, es no obstante el distrito de Almería el que presenta la mayor incidencia a 14 días: esto se debe a que lugares como Níjar o Huécija aumentan la media de la zona con tasas superiores a 100 puntos (de 123’16 y 205’76 respectivamente). En el distrito de Poniente, el de menor incidencia (61’1) también hay lugares que aumentan su media: el municipio de Vícar presenta la mayor IA del área (118’96), mientras que otras zonas se acercan a la barrera de los 100 (por ejemplo, Balanegra, con 96’61). Respecto al número de fallecidos, un total de 35 municipios almerienses han registrado 0 defunciones, según los datos más actualizados. Esto supone que en un 34% de los territorios de la provincia no ha habido muertos a causa del coronavirus: de nuevo este ranking lo lidera el distrito de Almería, con 20 de esos lugares en su área (un 46’51% del total de la misma), mientras que el de Poniente presenta la peor cifra, con tan solo 4 municipios sin fallecidos (sin embargo, esto supone un 26’67% de las zonas que lo conforman). El total de defunciones por COVID-19 hasta la fecha en toda la provincia es de 833, de los cuales 363 residían en el distrito sanitario de Almería (el 43’57% del total). Estos datos sitúan a nuestra provincia en el segundo puesto respecto al menor número de fallecimientos: sólo en Huelva se han registrado menos defunciones. La mejora en los datos parece estar acompañada de un aumento en el ritmo de vacunación: Almería se encuentra cerca de alcanzar las 600.000 dosis administradas (577.067), siendo la mayoría de la vacuna Pfizer. Se prevé entonces un verano más favorable que el anterior para la población y el turismo, pero sin que esto suponga una bajada de guardia a pesar de la relajación de las medidas.

