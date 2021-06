Sociedad Ampliar ¿Cómo alcanzar el clímax en dos minutos? Escucha la noticia Alcanzar el orgasmo en pocos minutos es mucho más fácil de lo que parece gracias a la aparición de juguetes sexuales como es el caso del succionador de clítoris. No en vano, la venta de este artículo ha tenido un boom en los últimos años. Dentro de la gama de los succionadores, LELO SONA se ha destacado por ofrecer un producto de gran calidad y efectividad. En EroticFeel tienes la gama completa para que puedas elegir el que mejor se adapta a tus objetivos y lo mejor es que tienen descuentos de hasta 31%. El boom del succionador de clítoris ¿A qué se debe el boom del succionador de clítoris? Sin duda alguna, es diferente a los juguetes sexuales tradicionales, pero el auge de las ventas van mucho más allá de eso: efectividad. En tan solo dos minutos (en promedio), es posible alcanzar el clímax y sin prácticamente ningún tipo de esfuerzo. Esta tendencia ha sido clave por el empoderamiento que la mujer ha experimentado durante los últimos años. El secreto de LELO SONA también radica en que logra estimular el clítoris sin hacer un contacto directo con la piel, ya que funciona con ondas sónicas que masajean con suavidad la parte externa e interna del cuerpo. Se diferencia, justamente, porque no emite vibraciones, sino por generar ondas sónicas. Además, está hecho de silicona, por lo que se puede sumergir en el agua sin ningún inconveniente. Efectividad : como comentamos anteriormente, este es un punto clave en el éxito de este producto. En pocos minutos es posible alcanzar la máxima satisfacción y sin hacer esfuerzo.

Discreción : a diferencia de otros juguetes sexuales, este es mucho más discreto, por lo que resulta más cómodo tenerlo en casa y también llevarlo a todas partes.

Precios asequibles : este juguete sexual tiene una gran relación calidad precio, por lo que además de ser un producto ciento por ciento seguro de utilizar, es asequible a nivel económico.

Garantía : a diferencia de otros juguetes, tiene una garantía que se extiende hasta por 10 años si se le proporcionan los cuidados mínimos requeridos.

Facilidad de uso : es un aparato muy fácil de utilizar y que se puede recargar con un simple cable USB. Práctico y funcional. Beneficios de utilizar juguetes eróticos Hasta hace poco tiempo, este tipo de elementos eran vistos como un tabú; sin embargo, en los últimos años la sociedad ha cambiado y ha dado paso a que este tipo de juguetes para adultos sean mucho más aceptados. Por eso no es de extrañar que cada día más mujeres y hombres los incorporen a su intimidad. Autoexploración : una ventaja de utilizar este tipo de juguetes es que facilita la autoexploración del cuerpo, lo que a su vez se traduce en prácticas mucho más placenteras, tanto para practicar de forma individual como en pareja.

Estimula la relación de pareja : estos juguetes también pueden tener un papel fundamental en las relaciones de parejas, consiguiendo mejores resultados para todos los involucrados.

Reduce el estrés : es un hecho que el sexo reduce el estrés, la ansiedad y mejora la autoestima. De hecho, también mejora la apariencia de la piel y del cuerpo en general, así que, ¿por qué no incluirlo de forma más regular en tu vida?

Hacer ejercicio : estos juguetes no solo ayudan a alcanzar el orgasmo, sino que además son el equivalente a hacer ejercicio o inclusive comer saludable. Claves para encontrar el juguete adecuado En el mercado hay una amplia variedad de juguetes eróticos, por lo que puede resultar un poco complicado escoger el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Seguridad: antes de optar por una u otra alternativa, es importante que el juguete que escojas sea seguro de utilizar, ya que el objetivo es proporcionar placer y beneficios a la salud. Asegúrate de que sea de una marca reconocida y con experiencia en la producción de este tipo de implementos.

Busca asesoría : si no estás muy seguro de lo que quieres, puedes buscar asesoría en tiendas especializadas online o físicamente, cómo te sientas más cómodo.

Presupuesto: compra un juguete que se ajuste a tu presupuesto, con buenas referencias y con garantía de uso de varios años. Atrás quedaron los días en que utilizar este tipo de juguetes era vergonzoso. Hoy día es algo completamente normal que, además, proporciona una gran cantidad de beneficios físicos y emocionales.