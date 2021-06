Capital El Ayuntamiento licita cinco puestos de restauración vacantes en el Mercado Central miércoles 16 de junio de 2021 , 20:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concesión, por un periodo de veinte años, pretende trasladar una imagen de modernidad conforme a las actuales tendencias de consumo e impulsar el atractivo turístico del Mercado sin que pierda su identidad



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, a propuesta del Área de Promoción de la Ciudad, en Junta de Gobierno Extraordinaria, el expediente de contratación para la concesión demanial del uso privativo de cinco puestos vacantes en el Mercado Central destinados a restauración. El periodo de concesión se establece en 20 años, pudiendo ser prorrogada por un plazo de cinco años más.



La licitación de estos espacios, en lotes y mediante procedimiento abierto al alza, se corresponde con los puestos disponibles y actualmente sin uso ubicados en la planta principal del Mercado Central. La propuesta aprobada hoy en Junta de Gobierno señala el plazo de treinta y cinco (35) días naturales para presentar oferta por parte de los licitadores desde el momento en que se abra el procedimiento.



Un paso ya anunciado que, como ha explicado el concejal delegado, Carlos Sánchez, pretende “posibilitar alternativas complementarias a la oferta existente del Mercado Central, a fin de mejorar la situación comercial y su rol como motor del Centro Comercial Abierto. Queremos hacer más visible y atractivo este espacio, atrayendo actividades que dinamicen su actual situación, de forma similar a otras experiencias que se desarrollan ya en muchas ciudades, sin perder su identidad como mercado municipal”.



Como ha venido a reconocer Sánchez, “el Mercado Central debe de continuar con su posicionamiento de mercado tradicional y de calidad, pero ampliado con una oferta gastronómica de mercado creando un espacio de referencia local y turístico”.





La licitación de los diferentes lotes, de acuerdo al pliego de condiciones hoy aprobado, destina tres puestos vacantes a la actividad de dedicados a cafe-bar con espacios anexos de mesas y dos puestos a la elaboración de comidas preparadas y/o bistró. Cada uno de estos espacios ocupa una superficie máxima de 22,5 m² y el canon inicial, al alza, se ha establecido en 5.697,14 euros.



Los diferentes lotes se recogen en la tabla adjunta, en la que se especifica el tipo de puesto, denominación y la actividad a desarrollar:



LOTE PUESTO DENOMINACIÓN ACTIVIDAD L1 C1.2 CB12 CAFÉ/BAR L2 C3.2 CP32 COMIDAS PREPARADAS y/o BISTRO L3 C3.4 CB34 CAFÉ/BAR L4 C5.3 CP53 COMIDAS PREPARADAS y/o BISTRO L5 C6.4 CB64 CAFÉ/BAR L6 C3.2+C3.4 CP32/CB34 COMIDAS PREPARADAS y/o BISTRO y/o CAFÉ/BAR







Como criterios evaluables de la adjudicación de la concesión, recogidos en el pliego, se establece el canon inicial ofrecido por el licitador (50 puntos), criterios técnicos (45 puntos) y el compromiso para organizar actividades de dinamización (5 puntos)





Plan de Playas

De otro lado, el edil de Promoción de la Ciudad ha destacado “la activación del Plan de Playas, en tiempo y forma”, si bien ha recordado que “ya había servicios que el Ayuntamiento venía prestando con anterioridad a la fecha de hoy. Desde ayer, están todas las pasarelas instaladas, las casetas portátiles y aseos funcionando, el balizamiento dispuesto asegurando la línea marítima de salvaguarda para los bañistas y los socorristas en sus puestos, prestando el servicio en las horas señaladas”.



A todo ello, ha añadido “el seguimiento que vamos a realizar de las labores de mantenimiento de limpieza y de los servicios que acompañan este plan con el objetivo de que los almerienses y quienes nos visitan disfruten al máximo de la calidad de nuestras playas así como de los servicios que en ellas se prestan”.



Como criterios evaluables de la adjudicación de la concesión, recogidos en el pliego, se establece el canon inicial ofrecido por el licitador (50 puntos), criterios técnicos (45 puntos) y el compromiso para organizar actividades de dinamización (5 puntos)

Plan de Playas

De otro lado, el edil de Promoción de la Ciudad ha destacado "la activación del Plan de Playas, en tiempo y forma", si bien ha recordado que "ya había servicios que el Ayuntamiento venía prestando con anterioridad a la fecha de hoy. Desde ayer, están todas las pasarelas instaladas, las casetas portátiles y aseos funcionando, el balizamiento dispuesto asegurando la línea marítima de salvaguarda para los bañistas y los socorristas en sus puestos, prestando el servicio en las horas señaladas".

A todo ello, ha añadido "el seguimiento que vamos a realizar de las labores de mantenimiento de limpieza y de los servicios que acompañan este plan con el objetivo de que los almerienses y quienes nos visitan disfruten al máximo de la calidad de nuestras playas así como de los servicios que en ellas se prestan".

Carlos Sánchez ha apelado a la "responsabilidad" de todos en el uso y disfrute de las zonas de playa, llamamiento que ha extendido a la situación de pandemia que aún vivimos. "El virus aún no está doblegado. Todavía sigue habiendo casos y sigue falleciendo gente", ha recordado, insistiendo en que en la playa, como en cualquier otro espacio, "tenemos que seguir y cumplir con las recomendaciones que en este sentido nos hacen las autoridades sanitarias, como el mantenimiento de la distancia de seguridad. Nos queda un último esfuerzo y debemos estar vigilantes, como así hará el Ayuntamiento en el marco de sus competencias".

