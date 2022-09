Otras noticias Ampliar Cómo apostar a las carreras de caballos Escucha la noticia Las apuestas de carreras de caballos están alcanzando una mayor preponderancia entre los aficionados a las cuotas que buscan nuevos mercados. Es que no todo es fútbol en este entretenimiento digital; por el contrario, en la actualidad, se puede apostar en todos los deportes que se juegan en el mundo y el turf no es la excepción. A continuación, explicaremos cómo apostar en las carreras de caballos. Encontrar los mejores mercados Lo primero que hay que tener en cuenta para apostar en las carreras de caballos es que hay que registrarse en una plataforma que cuente con mercados disponibles. Las apuestas hípicas en Betfair son una buena elección, ya que hay carreras de todas partes del mundo y muchas cuotas para elegir. Algunas plataformas se centran en las competiciones de Gran Bretaña e Irlanda, mientras que este operador ofrece la posibilidad de hacer pronósticos en Sudáfrica, Japón y Francia, entre otros países. Esto quiere decir que los jugadores tendrán muchas más opciones para escoger. ¿Qué hay que tener en cuenta en las carreras de caballos? Las estadísticas del turf para una determinada carrera comparten muchas cifras que los jugadores deberán interpretar para poder tomar decisiones más acertadas. Es que son muchos los factores que pueden afectar el desempeño de un caballo. Estos son algunos de los que hay que tener en cuenta: Tipo de pista El primer factor a considerar en las apuestas de las carreras de caballos es el tipo de pista, ya que un ejemplar podría adaptarse mejor al césped que a la tierra. Es importante saber quiénes tienen más probabilidades de ganar, según la superficie en la que estén corriendo. Tiempo El tiempo es otro factor clave. Aunque a largo plazo no se pueda anticipar con exactitud cómo serán las condiciones climáticas el día del evento, esto sí es posible en las apuestas en vivo, en las que los jugadores pueden modificar las cuotas a medida que avanza la carrera. Lo que hay que tener en cuenta es que, si llueve, una pista de tierra estará más resbaladiza, por lo que los caballos podrían tener un menor desempeño. Es de gran utilidad analizar cómo rindió cada uno en carreras anteriores con distintos climas. Condición física del caballo Por otro lado, hay que analizar la condición física del caballo antes de la carrera. Al igual que lo sucedería con un atleta, los animales no siempre llegan en su mejor forma a un evento deportivo. Esto quiere decir que puede que disminuya el rendimiento, si, por ejemplo, corrió muchas carreras seguidas. La edad del ejemplar también es determinante para intuir si podría ganar o no. Jinete Finalmente, es imprescindible considerar quién es el jinete que corre con el caballo en cuestión. Esto se debe a que el jockey puede llegar a lo más alto del podio, independientemente del animal que monte. Por lo tanto, es una buena idea revisar cuál ha sido su rendimiento en las últimas carreras y contrastarlo con el desempeño de los caballos. Es que muchos jinetes logran maximizar el rendimiento de los animales al momento de correr. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)